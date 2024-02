Szpiegowski serial Canal+ "Nielegalni" na antenie Kino TV

Łukasz Szewczyk

• Warszawa, Mińsk, Sztokholm i Stambuł stanowią tło "Nielegalnych", czyli pełnego tajemnic i zwrotów akcji serialu szpiegowskiego z prawdziwego zdarzenia.

• Czy agentom polskiego wywiadu uda się powstrzymać zamach terrorystyczny w Europie?

Konrad Wolski, szef wydziału Q, elitarnej komórki polskiego wywiadu, przejmując w Stambule białoruskiego handlarza bronią, dowiaduje się o planowanym w Szwecji zamachu terrorystycznym. Broń, która zostanie użyta w zamachu, ma pochodzić z sowieckiego arsenału ukrytego w Białorusi. Konrad natychmiast uruchamia Travisa, polskiego szpiega zakonspirowanego w mińskim KGB, by zdobył informacje wywiadowcze, które udaremnią plan terrorystów. Sprawę komplikuje fakt, że Travis został właśnie zdekonspirowany przez jednego z białoruskich oficerów KGB. Z misją jego natychmiastowej ewakuacji rusza do Mińska Sara, oficer polskiej Agencji Wywiadu. Równocześnie w Warszawie emerytowany generał białoruskich służb szantażuje Premiera Rządu RP. Oficerowie Agencji Wywiadu musząza wszelką cenę przejąć archiwalne materiały obciążające szefa polskiego rządu. Wszystkie drogi prowadzą więc do Mińska. Rozpoczyna się mordercza gra z czasem.Serial "Nielegalni" powstał na podstawie dwóch powieści: "Nielegalni" i "Niewierni" Vincenta V. Severskiego. Za reżyserię odpowiadają Leszek Dawid i Jan P. Matuszyński, a za zdjęcia Piotr Sobociński Jr. i Kacper Fertacz. W głównych rolach plejada gwiazd: Grzegorz Damięcki, Sylwia Juszczak, Filip Pławiak, Agnieszka Grochowska, Tomasz Schuchardt i Andrzej Seweryn.Emisja po dwa odcinki w każdy wtorek o 22:00 w Kino TV.