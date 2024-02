Mecze Ekstraklasy wracają do TVP Sport

Łukasz Szewczyk

• TVP pozyskała prawa do transmisji meczów PKO Bank Polski Ekstraklasy.

• W sezonie 2023/24 publiczny nadawca pokaże 15 spotkań.

Mecze najwyższej klasy piłkarskich rozgrywkowej ponownie zobaczą widzowie Telewizji Polskiej. Wybrane ligowe spotkania będą transmitowane na antenie TVP Sport (z możliwością transmisji na antenach TVP1 i TVP2).- powiedział Tomasz Sygut, dyrektor generalny Telewizji Polskiej.- dodał Jakub Kwiatkowski, dyrektor TVP Sport.W tym sezonie Telewizja Polska będzie pokazywać mecze w paśmie stałym - w niedzielę o godzinie 17:30, kiedy zazwyczaj odbywają się najbardziej atrakcyjne spotkania PKO Bank Polski Ekstraklasy (w przypadku kolizji programowych z innymi ważnymi wydarzeniami, transmisje będą możliwe również w inne dni). Rozgrywki będą transmitowane także w Internecie - na stronie tvpsport.pl, w aplikacjach TVP Sport i TVP GO oraz w HbbTV i Smart TV.- powiedziała Edyta Sadowska, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalna CANAL+ Polska.Na antenie TVP Sport w poniedziałek wieczorem emitowany będzie również magazyn Ekstraklasy "Gol", w którym widzowie będą mogli zobaczyć fragmenty wszystkich meczów - maksymalny czas trwania skrótu z jednego meczu został wydłużony do 6 minut. Telewizja Polska uzyskała również prawa do transmisji Gali Ekstraklasy - imprezy wieńczącej sezon, podczas której nagradzane są najlepsze drużyny i najlepsi zawodnicy, a także do wykorzystania fragmentów ligowych spotkań w social mediach.- powiedział Marcin Animucki, Prezes Ekstraklasy S.A.Plan najbliższych transmisji w TVP:• 20. kolejka (11 lutego, godzina 17:30) Śląsk Wrocław - Pogoń Szczecin• 21. kolejka (18 lutego, godzina 15:00) Legia Warszawa - Puszcza Niepołomice• 22. kolejka (25 lutego, godzina 17:30) Korona Kielce - Legia Warszawa• 23. kolejka (3 marca, godzina 17:30) Raków Częstochowa - Lech Poznań• 24. kolejka (8 marca, godzina 20:30) Jagiellonia Białystok - Śląsk Wrocław