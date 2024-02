Ekstraklasa wraca na boiska. Wszystkie mecze na żywo w Canal+

Łukasz Szewczyk

Piłkarska PKO Bank Polski Ekstraklasa wraca po blisko dwumiesięcznej przerwie zimowej. 20. kolejkę zainauguruje spotkanie w Mielcu, w którym miejscowa Stal zmierzy się z Puszczą Niepołomice. To niezwykle istotne starcie dla układu sił w tabeli. Gospodarze aktualnie zajmują 11. miejsce, podczas gdy goście plasują się trzy pozycje niżej. Jednakże różnica punktowa dzieląca obie drużyny wynosi zaledwie dwa "oczka", co zapowiada wyrównany mecz i emocje do ostatniego gwizdka sędziego. Początek o 18:00. Jednym z najciekawiej zapowiadających się meczów tej serii gier będzie drugie z piątkowych spotkań, w którym zmierzą się Ruch Chorzów i Legia Warszawa. W przerwie zimowej nowym trenerem Ruchu został Janusz Niedźwiedź, któremu powierzono misję walki o utrzymanie. Mecz z Legią będzie dla nowego szkoleniowca "Niebieskich" ligowym debiutem w roli trenera chorzowskiej drużyny. Legioniści 2023 rok zakończyli porażką 0:2 z Cracovią i obecnie ich strata do lidera tabeli wynosi już dziewięć punktów. W przerwie zimowej warszawską ekipę opuścił Bartosz Slisz, który za ponad 3 miliony euro przeszedł do Atlanty United. Legia dokonała również wzmocnień, a do zespołu Kosty Runjaicia dołączyli m.in. Ryoya Morishita czy Qendrim Zyba.Spotkanie Ruch - Legia będą mogli obejrzeć wszyscy piłkarscy kibice, niezależnie od tego, czy posiadają dostęp do Canal+. Piątkowy mecz PKO Bank Polski Ekstraklasy będzie transmitowany na otwartym kanale YouTube Canal+ Sport . Początek transmisji już o godzinie 20:00, kiedy to Daria Kabała-Malarz zaprosi na "Superpiątek". Początek meczu o 20:25, a spotkanie skomentują Bartosz Gleń oraz Marcin Baszczyński.Sobotnie zmagania w PKO Bank Polski Ekstraklasie rozpoczną się meczem w Krakowie, gdzie Cracovia o ligowe punkty powalczy z Radomiakiem Radom. Będzie to kolejne starcie sąsiadów w ligowej tabeli, których dzielą tylko trzy punkty. W trakcie zimowego okienka transferowego bardzo ciekawy ruch wykonał Radomiak Radom, który sprowadził na zasadzie wypożyczenia Lukę Vuškovicia, młodego stopera Tottenhamu Hotspur. Chorwat kosztował "Spurs" blisko 14 milionów euro, ale zgodnie z przepisami nie może jeszcze występować w angielskiej Premier League. Powód? Zagraniczni gracze, aby móc zaprezentować się w angielskich drużynach, muszą ukończyć 18. rok życia. Krakowianie 2023 rok zakończyli wygraną nad Legią Warszawa i nowy rok będą chcieli rozpocząć podobnym wynikiem. W drugim sobotnim meczu na kibiców czekają tzw. małe derby Górnego Śląska pomiędzy Piastem Gliwice a Górnikiem Zabrze. Przed tym spotkaniem w lepszym położeniu są goście z Zabrza, zajmujący siódme miejsce w tabeli, jednak gliwiczanie tracą do nich zaledwie dwa "oczka". Zespół Jana Urbana stracił zimą Daisuke Yokotę. Liczba Japończyków przy Roosevelta 81 będzie się jednak zgadzać, bo do drużyny dołączył z Schalke 04 inny skrzydłowy, Soichiro Kozuki. Gliwiczanie pozyskali, póki co, napastnika Fabiana Piaseckiego, który ma zwiększyć siłę ofensywną ekipy Aleksandara Vukovicia. Zmagania zakończy starcie w Poznaniu. Trzeci w tabeli Lech podejmie ósme Zagłębie Lubin. Gospodarze prowadzeni przez nowego "starego" trenera, Mateusza Rumaka, będą próbować odbudować zaufanie kibiców i powalczyć o tytuł mistrzowski. Chwilę po zakończeniu spotkania Rafał Dębiński zaprasza na magazyn "Liga+".Niedzielne wczesne popołudnie kibice Ekstraklasy spędzą w Grodzisku, gdzie Warta podejmować będzie ekipę Rakowa Częstochowa. Tuż przed rozpoczęciem rozgrywek drużynę "Zielonych" wzmocnił 29-letni belgijski wahadłowy Mohamed Mezghrani, który był z drużyną na obozie w Turcji i przekonał trenera swoimi umiejętnościami. Raków Częstochowa wiosną już nie będzie musiał grać na trzech frontach. "Medaliki" odpadły z Ligi Europy i będą mogły skupić większą uwagę na rozgrywkach ligowych. Częstochowianie zakontraktowali w zimowej przerwie aż sześciu nowych zawodników, a najwięcej uwagi zwrócił kenijski obrońca Erick Otieno. Raków zapłacił za tego zawodnika aż 700 tysięcy euro. Z klubu odeszli natomiast m.in. Piasecki, Kittel czy Sorescu. Raków chcąc włączyć się do rywalizacji o tytuł mistrzowski, nie może pozwolić sobie na stratę punktów. Warta walczy o utrzymanie i każdy punkt dla zespołu trenera Szulczka będzie bezcenną zdobyczą. Punktualnie o 15.00 wicelider Jagiellonia Białystok zagra w Łodzi z 12. w tabeli Widzewem. Łódzki zespół ma za sobą pierwszy obóz przygotowawczy pod wodzą trenera Daniela Myśliwca. 38-letni szkoleniowiec przejął drużynę w połowie września i do końca listopada notował dobre wyniki. Grudzień był jednak w wykonaniu Widzewa fatalny, ponieważ zakończyli rundę trzema porażkami z rzędu w Ekstraklasie. To skurczyło ich przewagę nad strefą spadkową do czterech punktów, a o przełamanie w pierwszym meczu nowej rundy nie będzie łatwo. "Jaga" to jedna z największych pozytywnych niespodzianek tego sezon. Najmłodszy trener w lidze, Adrian Siemieniec, poprowadził Jagiellonię do 2. miejsca po 19 kolejkach, a na dodatek jego zespół gra niezwykle atrakcyjnie, co potwierdza najskuteczniejsza ofensywa w całej stawce. Niedzielne mecze zakończy spotkanie na szczycie, hit 20. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. Liderujący Śląsk Wrocław, który po rundzie jesiennej ma ambicje sięgające mistrzostwa Polski, podejmie na własnym stadionie szóstą w tabeli Pogoń Szczecin, która chce awansować do europejskich pucharów. Starcie to rozpocznie się o 17.30. Czy Śląsk utrzyma wysoką formę w 2024 roku? A może Pogoń otworzy nowy rok kompletem punktów? Odpowiedź poznamy w niedzielny wieczór. Od 19:30 zapraszamy również na magazyn "Liga+ Extra", który poprowadzi duet Krzysztof Marciniak i Bartosz Gleń. Gościem programu będzie trener Górnika Zabrze, ​Jan Urban.Ostatni mecz tej serii gier PKO Bank Polski Ekstraklasy rozegrany zostanie w poniedziałek. Korona Kielce, którą czeka w tej rundzie trudna walka o uniknięcie degradacji do pierwszej ligi, zagra na własnym stadionie z będącym w jeszcze trudniejszym położeniu Łódzkim Klubem Sportowym. Zimą ŁKS nie przegrał jednak żadnego sparingu, dlatego zawodnicy oraz kibice łódzkiej drużyny liczą na udaną inaugurację wiosny. Na zakończenie na analizę kolejki w programie "Ekstraklasa po godzinach" zaprasza Filip Surma.Plan transmisji 20 kolejki Ekstraklasy:Piątek (9 lutego):• 17:40(Canal+ Sport / Canal+ Family)Komentarz: Marcin Rosłoń, Michał Trela• 20:00(Canal+ Sport)Prowadząca: Daria Kabała - Malarz• 20:25(Canal+ Sport / 4K)Komentarz: Bartosz Gleń, Marcin BaszczynskiSobota (10 lutego):• 14:40(Canal+ Sport)Komentarz: Marcin Rosłoń, Michał Trela• 17:10(Canal+ Sport)Komentarz: Robert Skrzyński, Kamil Kosowski• 19:40(Canal+ Sport / 4K)Komentarz: Adam Marchliński, Mateusz Rokuszewski• 22:10(Canal+ Sport)Prowadzący: Rafał DębińskiNiedziela (11 lutego):• 12:10(Canal+ Sport)Komentarz: Adam Marchliński, Mateusz Rokuszewski• 14:40(Canal+ Sport)Komentarz: Rafał Dębiński, Adam Szała• 17:00(Canal+ Premium / 4K)Komentarz: Robert Skrzyński, Remigiusz Jezierski• 19:30(Canal+ Premium)Prowadzący: Bartosz Gleń, Krzysztof Marciniakgość: Jan Urban• 21.00(Canal+ Sport)Prowadzący: Bartosz Ignacik• 21.30(Canal+ Sport 3)Prowadzący: Bartosz IgnacikPoniedziałek (12 lutego):• 18:30(Canal+ Sport)Komentarz: Michał Mitrut, Wojciech Jagoda• 21:00(Canal+ Sport)Prowadzący: Filip SurmaWszystkie mecze oraz programy można oglądać także na platformie Canal+ Online.