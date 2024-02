Legenda Formuły 1 wraca w nowym serialu Viaplay

Łukasz Szewczyk

• Po sukcesie zeszłorocznej produkcji "Max Verstappen - Anatomia Mistrza", Viaplay we współpracy z mistrzem F1 stworzyło nowy serial dokumentalny.

Produkcja 'Max Verstappen - Off the Beaten Track' to trzy trzydziestominutowe odcinki, które odkrywają zupełnie nieznaną dotąd stronę Verstappena, pokazując go w sytuacjach, których nie uchwyciła wcześniej żadna inna kamera. Każdy z epizodów koncentruje się na odmiennym aspekcie pasji Maxa spoza torów Formuły 1, umożliwiając wgląd w jego nietuzinkową osobowość i niezrównany kunszt zawodowego sportowca. Dzięki możliwości obserwacji mistrza w nieco bardziej prywatnych okolicznościach, widzowie zyskują pełniejszy obraz światowej megagwiazdy, a zarazem dowiadują się jak głęboko zakorzeniona jest w nim miłość do świata wyścigów.Widzowie serialu będą świadkami m.in., jak trzykrotny mistrz Formuły 1 odnajduje się w nowej dla siebie roli właściciela oraz lidera zespołu wyścigowego 'Verstappen.com Racing'. Zobaczą ekskluzywne materiały zza kulis, ukazujące Verstappena w rolu mentora swojego przyjaciela Thierry'ego Vermeulena oraz... kierowcy testowego w serii wyścigowej DTM. Nie zabraknie też emocji prosto ze świata e-wyścigów, a dokładniej wyścigów symulacyjnych z ekipą 'Team Redline', w które zaangażowany jest nasz bohater. Uwadze kamer nie umknie również działalność biznesowa Holendra, w której wspiera go manager Raymond Vermeulen. Verstappen nie ukrywa, że na tym polu czerpie inspirację również od założyciela Red Bulla, Dietricha Mateschitza.Premiera pierwszego odcinka ekskluzywnego serialu 'Max Verstappen - Off the Beaten Track' nastąpi już 15 lutego. Produkcja będzie dostępna wyłącznie w serwisie Viaplay. Kolejne dwa odcinki zostaną udostępnione widzom w następnych dwóch tygodniach - odpowiednio 22 i 29 lutego.