Drugi sezon satyry politycznej "Sługa Narodu" w Polsat Box Go (wideo)

Łukasz Szewczyk

• W serwisie Polsat Box Go są już dwa premierowe odcinki nowego sezonu serialu "Sługa Narodu".

Nauczyciel Ignacy Konieczny (Marcin Hycnar), intelektualista rozmiłowany w postaci brytyjskiego premiera Winstona Churchilla, wygłasza płomienną mowę, którą nagrywa jeden z jego uczniów. Nagranie dostaje się do Internetu i w ciągu jednego dnia nauczyciel urasta do rangi przywódcy narodu i głównego kandydata do zwycięstwa w wyborach. Gdy zostaje prezydentem, musi odnaleźć się w nowej roli. Pierwszy odcinek serialu ocenił odtwórca głównej roli w pierwowzorze, obecny Prezydent Ukrainy - Wołodymyr Zełenski. -- wspomina reżyser Okił Khamidov.W drugim sezonie bohater sam będzie musiał zmierzyć się z armią skorumpowanych urzędników i doradców. W tej walce skazany jest na porażkę, chyba że zdecyduje się na współpracę z uwięzionym politykiem, który zna struktury władzy w kraju lepiej niż ktokolwiek. Ignacy Konieczny będzie się też starał o ponowny wybór na najwyższy urząd w państwie. Droga może okazać się wyboista, bo sondaże pokazują spadek poparcia społecznego, a wrogowie nie ustają w wysiłkach, by krzyżować mu plany.Reżyseria Okił Khamidov i Maciej Bieliński, scenariusz Okił Khamidov. W roli głównej Marcin Hycnar, któremu towarzyszą m.in.: Kamil Kula, Krzysztof Stelmaszyk, Krzysztof Dracz, Sławomir Orzechowski, Dorota Kolak i Magdalena Popławska.Dwa premierowe odcinki kontynuacji już są dostępne w serwisie, kolejne dwa - co piątek, w pakiecie Polsat Box Go Premium.Obydwa sezony serialu zostały zrealizowane na zlecenie Telewizji Polsat przez Polot Media.