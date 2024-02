Głośna komedia "Teściowie 2" w filmowym pakiecie Playera (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Kolejna premiera prosto z kina w pakiecie filmowym Playera

• Kontynuacja "Teściów" w gwiazdorskiej obsadzie podbiła serca polskiej publiczności w kinach

Do filmowej oferty serwisu Player.pl trafił zadebiutują "Teściowie 2", czyli kontynuacja kinowego hitu z Izabelą Kuną, Mają Ostaszewską, Adamem Woronowiczem i Erykiem Kulmem Jr. w rolach głównych. Film należy do najpopularniejszych polskich produkcji minionego roku - do tej pory obejrzało go ponad 600 tys. widzów.Czy tym razem dojdzie do ślubu? Weronika i Łukasz - niedoszła para młoda z pierwszej części postanawia dać sobie drugą szansę i zaprasza rodzinę na ślub i przyjęcie weselne do nadmorskiej miejscowości. Wśród gości znajdują się dobrze znani już widzom bohaterowie: Wanda (Izabela Kuna) i Tadeusz (Adam Woronowicz) wraz z psem Mirelką, a także rozwiedziona Małgorzata (Maja Ostaszewska) w towarzystwie... o kilkanaście lat młodszego Jana (Eryk Kulm Jr.) oraz matki (Ewa Dałkowska). Morze, drinki, roznegliżowani plażowicze to wszystko sprawia, że członkowie rodziny pary młodej coraz bardziej się otwierają i zrzucają kolejne maski. Co z tego wyniknie?Film "Teściowie 2" już dostępny w serwisie VOD Player.pl