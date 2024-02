Nowy sezon "Niezwykłych Stanów Prokopa" od marca w TVN

Łukasz Szewczyk

• Marcin Prokop wyrusza w kolejną podróż za Ocean.

• W nowym sezonie "Niezwykłych Stanów Prokopa" prowadzący spotka się więc z bardzo rożnymi bohaterami, którzy znaleźli swoją receptę na życiowe spełnienie, aby dowiedzieć się, czy istnieje zestaw uniwersalnych reguł, które gwarantują nam szczęście.

Każdy z nas pragnie szczęścia, ale czym ono właściwie jest? Odpowiedzi na to pytanie postanowił poszukać Marcin Pokop podczas swojej kolejnej podróży po Stanach Zjednoczonych. "Niezwykłe Stany Prokopa" to znacznie więcej niż odkrywanie turystycznych atrakcji Ameryki. To spotkania z niezwykłymi ludźmi i wyprawy do miejsc poza utartymi szlakami.- mówi Marcin Prokop.Prowadzący z właściwym sobie dystansem i humorem podróżuje po słonecznej Kalifornii, by poznać milionera, który swoje życie podporządkował jednemu celowi - osiągnieciu nieśmiertelności. Hollywoodzka fabryka snów to jednak nie tylko ogromne rezydencje i butiki przy Rodeo Drive. W samym sercu Los Angeles znajduje się ciesząca się złą sławą dzielnica Skid Row, która już od lat zamieszkiwana jest przez dziesiątki tysięcy osób w kryzysie bezdomności. By lepiej zrozumieć ich sytuację Marcin spotyka się z pastorem, który na co dzień udziela pomocy tym, którzy najbardziej jej potrzebują. Są jednak tacy, którym udało się spełnić swój amerykański sen. Jaką drogę trzeba przebyć, by zostać fotografem hollywoodzkich gwiazd? Magda Wosińska zabiera Marcina do swojego domu na pustyni, by opowiedzieć o kulisach zawodu i sesjach zdjęciowych z największymi sławami współczesnej popkultury. O karierze w NASA opowie prowadzącemu Artur Chmielewski. Polski inżynier oprowadzi Marcina po siedzibie Amerykańskiej Agencji Kosmicznej w Pasadenie i zdradzi jak wygląda praca naukowców przy budowie statków kosmicznych. Ponadto wyprawa do San Francisco, podróż do Parku Narodowego Zion, spotkanie z mormońską rodziną w Salt Lake City, przejażdżka z motocyklowym gangiem w Denver czy rozmowa z emerytowanym katem w jednym z najcięższych więzień w USA - wszystko to w nowych odcinkach "Niezwykłych Stanów Prokopa".W ośmiu odcinkach czwartego sezonu prowadzący zaprosi widzów do znanych miejsc, by pokazać je w zupełnie nowym świetle. Odkryje również te mniej oczywiste, które znajdują się poza turystycznym szlakiem. Wyprawa z takim przewodnikiem to prawdziwa przygoda, pełna nieoczekiwanych zwrotów akcji.Marcin Prokop jest producentem, scenarzystą i reżyserem nowej serii lubianego przez widzów programu. Tak jak dotychczas, z kamerą towarzyszył mu jego brat Sebastian, drugi operator Tomasz Borkowski i dźwiękowiec Tomasz Sikora.Premiera nowego sezonu "Niezwykłych Stanów Prokopa" już 3 marca o 11:30 na antenie TVN.