Specjalna oferta sportowa Canal+ Online z Ligą Mistrzów

Łukasz Szewczyk

• Na boiska wracają najlepsze europejskie drużyny rozpoczynając rywalizację w fazie pucharowej Ligi Mistrzów UEFA.

• Z tej okazji serwis Canal+ Online przygotował specjalną promocję na dostęp do paczki Canal+ z kanałami Polsat Sport Premium oraz Eleven Sports.

W ramach oferty specjalnej, dostęp do pełnej oferty sportowej Canal+ Online można zyskać za 48 zł miesięcznie przy płatności z góry na sześć miesięcy, czyli 288 zł. Standardowa cena za taką paczkę przy płatności co miesiąc to 74 zł.Wybierając paczkę Canal+ z kanałami Polsat Sport Premium oraz Eleven Spots Klienci otrzymają nie tylko dostęp do wszystkich spotkań Ligi Mistrzów UEFA (na kanałach Polsat Sport Premium), ale również najlepszej piłki w jednym miejscu - meczów PKO Bank Polski Ekstraklasy, LaLiga EA Sports, wybranych meczów Premier League, Serie A TIM oraz Ligue 1 Uber Eats. Dzięki szerokiemu wachlarzowi praw posiadanych przez CANAL+ Klienci będą mogli śledzić również mecze najlepszej koszykarskiej ligi świata NBA, najlepszej żużlowej ligi świata PGE Ekstraligi i 1. Ligi Żużlowej oraz tenisowych turniejów z cyklu WTA z Igą Światek.Canal+ Online to serwis także dla miłośników najlepszych seriali i filmów, dlatego w chwilach odpoczynku od sportowych emocji można w nim zobaczyć m.in. oryginalne produkcje CANAL+ takie jak "Kiedy Ślub?", "Emigracja XD", "Kruk", "Belfer", czy "The Office PL" oraz tysiące godzin treści na życzenie - seriali, filmów czy programów dokumentalnych - oraz dostęp do kanałów telewizyjnych na żywo.Cena uwzględnia rabat za zgody marketingowe 5 zł/mies.