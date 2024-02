Trzecia odsłona "Boskiego podcastu" TOK FM

Łukasz Szewczyk

• W Walentynki startuje "Boski podcast. O miłości" Radia TOK FM.

• Tym razem Karolina Oponowicz będzie rozmawiać ze swoimi gośćmi o zakochaniu, randkowaniu, ślubie, seksie, rozwodach, zdradach i świętowaniu dnia zakochanych w różnych religiach.

To już trzecia seria "Boskiego podcastu" po "Boskim podcaście. O śmierci" i "Boskim podcaście. O świętach". W każdej z nich prowadząca odkrywa postrzeganie różnych aspektów życia człowieka przez pryzmat odmiennych kultur i religii.W "Boskim podcaście. O miłości" muzułmanka opowiada Karolinie Oponowicz o szukaniu męża, ksiądz prawosławny - o przygotowywaniu syna do pierwszej randki, mniszka - o różnych rodzajach miłości w hinduizmie, katolik - o tym, czy ślub ma dla Boga znaczenie, buddysta - o żonatych lamach, znawca kultury i religii Japonii zdradza, jak kochają mieszkańcy tego kraju, a Żydówka wyjaśnia, dlaczego judaizm dopuszcza rozwody. Prowadząca zadaje wyznawcom różnych religii pytania z perspektywy osoby niewierzącej.Produkcja obejmie 7 odcinków. W każdym z nich rozmowa o miłości dotyczy innego wyznania. Wszystkie odcinki zostaną opublikowane 14 lutego i będą dostępne dla subskrybentów TOK FM Premium na tokfm.pl oraz w aplikacji mobilnej TOK FM.Wydawczynią "Boskiego podcastu. O miłości" jest Katarzyna Michałowska, za opiekę redakcyjną odpowiada Magdalena Birecka, za oprawę muzyczną Bartosz Dąbrowski, a oprawę graficzną przygotował Przemysław Pajer.Karolina Oponowicz - socjolożka, dziennikarka, redaktorka książek w Wydawnictwie Agora, autorka książek, m.in. "Bozie. Czyli jak wygląda Bóg" i (z Pawłem Goźlińskim) "Bralczyk o sobie". Autorka i prowadząca podcasty TOK FM: "Co z Ciebie wyrośnie" i cykl "Boski podcast".