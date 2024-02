Różne odcienie miłości. Walentynki na Arte.TV

Łukasz Szewczyk

• Z okazji Walentynek, na 14 lutego stacja ARTE.tv przygotowała wybór dokumentów prezentujących różne zagadnienia związane z miłością, najbardziej pożądanym na świecie uczuciem.

"Wielka potrzeba miłości" / Fot. Arte

Po 35 latach Chiny oficjalnie pogrzebały politykę jednego dziecka. Jednak lata nacisku na posiadanie dziecka płci męskiej spowodowały brak równowagi między płciami: w Chinach jest dziś od 30 do 40 milionów więcej mężczyzn niż kobiet. Co piąty młody Chińczyk nie będzie w stanie znaleźć żony w ciągu pięciu lat, zwłaszcza w niektórych regionach wiejskich, w których mieszkają głównie kawalerowie z rodzicami. Niektórzy panowie z takich miejsc podróżują daleko do innych regionów Chin w poszukiwaniu wybranki swojego serca. Niektórzy wyjeżdżają nawet za granicę, do Birmy, Wietnamu czy Indonezji, by tam kupić sobie żonę. Nieszczęśnicy bez kobiet nazywani są "Guang Gun - Martwe gałęzie", ponieważ nigdy nie przyniosą owocu. Cała sytuacja doprowadziła do powstania specjalnych gangów przestępczych, które wyspecjalizowały się w porywaniu kobiet i sprzedawaniu ich mężczyznom daleko od ich rodzinnych stron. Reportażopowiada o dramatycznej sytuacji w Państwie Środka.Wszyscy bohaterowie reportażuważą powyżej 100 kilogramów. Z powodu wagi są społecznie stygmatyzowanie, marginalizowani, dyskryminowani, a także wykorzystywani. Często na drodze do znalezienia miłości muszą zmierzyć się z własnym strachem, cudzą oceną czy samotnością. Jak wygląda ich życie intymne? Czy są z niego zadowoleni? Czy silna potrzeba akceptacji prowadzi tylko do bólu? A może waga może być jednak atutem? Cztery kobiety i dwójka mężczyzn zdecydowali się na złamanie tabu i opowiedzenie o tym, czego doświadczyli poszukując miłości. Pomimo tego, że coraz więcej osób opowiada się przeciw "cancel culture", mamy większą świadomość i empatię dla siebie nawzajem, to nadal, przez wpajane nam od dzieciństwa wzorce urody, osobom otyłym jest trudniej odnaleźć się w świecie flirtu i namiętności.Miłość na odległość nie jest łatwa, a robi się jeszcze trudniejsza, gdy jedna osoba musi ryzykować życie, a druga jest na uchodźstwie. Z tą sytuacją, dzień w dzień, musi mierzyć się wiele Ukrainek i Ukraińców. W wzruszającym dokumencieobserwujemy losy Ingret Kostenko, ikony indie popu, która przez konflikt została zmuszona do ucieczki do Niemiec. Mężczyzna, którego kocha, został żołnierzem i walczy na froncie za wolność ojczyzny. Ingret regularnie wraca do Ukrainy, ryzykując życiem, by z nim być. W swoich utworach i filmach przerabia trudny temat separacji.W dzisiejszych czasach miłość odmienia się przez wszystkie przypadki. Mówimy o różnych odmianach miłości i tolerancji. Od lat panuje przekonanie, że szczególnie liberalne podejście do miłości reprezentują artyści - często stojąc na forpoczcie zmian obyczajowych. Czy związki w świecie sztuki faktycznie wyglądają inaczej? To pytanie zadano pisarzom, tancerkom, twórcom sztuk wizualnych z różnych stron świata. Jak znaleźć formę związku, która nam odpowiada? Wsłuchać się w siebie? Po prostu próbować do skutku? A może lepiej jest całkowicie oddać się uczuciom, eksperymentować i mieć nadzieję? Miłość we dwójkę, w grupie, a może samotnie? O uczuciach i strachu przed nieznanym rozmawiają twórcy dokumentu