Walentynki dla par i singli w FilmBox+

Łukasz Szewczyk

• Z okazji Walentynek serwis FilmBox+ przygotował dwie kolekcje

• "Miłość, miłość" dla miłośników kina ugodzonego strzałą amora

• "Walentynki? To nie dla mnie" dla tych, którzy zamiast filmowego lukru woleliby dostać krwawą ucztę złożoną z kina grozy.

„Co kryje miłość” / fot. Filmauro

W romantycznej kolekcji "Miłość, miłość" znalazły się lekkie komedie romantyczne ze znakiem filmowej jakości.to historia samotnika, który poznaje młodą malarkę. Znajomość przeradza się w przyjaźń, a ta zaczyna przypominać... miłość? Problem w tym,że dziewczyna ma już narzeczonego. W rolach głównych: Megan Park, Daniel Radcliffe, Zoe Kazan i Adam Driver.to miłosna komedia, którą zainspirowała prawdziwa historia znajomości scenarzystów filmu - Kumaila Nanjianiego i Emily V. Gordon. Różnice kulturowe i tajemnicza choroba wystawiają na próbę rodzące się uczucie pakistańskiego stand-upera i niezależnej, nowoczesnej dziewczyny. Ponadto w selekcji znalazła się włoska komedia z Robertem DeNiro i Monicą Bellucci -; opowiadający o pierwszym małżeńskim kryzysiei najlepszy polski rom-com ostatnich latz Agnieszką Więdłochą i Maciejem Stuhrem w rolach głównych.Singieltynki z FilmBox+ upłyną pod znakiem kina grozy. W kolekcji znalazł się m.in. kultowy horror lat 90-tychz Sarah Michelle Gellar i Jennifer Love Hewitt.wciągnie widzów w niebezpieczną grę polegającą na opowiadaniu mrożących krew w żyłach historii.to historia rodziny, która wprowadza się do nowego domu, gdzie zaczynają dziać się niepokojące wypadki. Nie zabraknie też tytułów katastroficznych.zabiera widzów nad Pacyfik, z którego zaczęły wyłaniać się nowopowstałe wulkany. Ich nagłe wybuchy doprowadzają do katastrofy pasażerskiego samolotu. Rozpoczyna się dramatyczna walka o przetrwanie. Natomiastopowiada o igrającym z przeznaczeniem rejsie zorganizowanym w 100 lat od zatonięcia legendarnego statku. Nowoczesny liniowiec płynie tą samą trasą co Titanic... Co może pójść nie tak?