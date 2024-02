Luna reprezentantką Polski na Eurowizję 2024

Łukasz Szewczyk

• Luna z utworem "The Tower" już w maju będzie reprezentować Polskę w 68. Konkursie Piosenki Eurowizji.

O tym, że to właśnie Luna z piosenką "The Tower" będzie reprezentować Polskę podczas tegorocznej Eurowizji zdecydowała 5-osobowa Komisja Konkursowa w składzie: Łukasz Pieter - Dyrektor Muzyczny Radia ZET, Michał Hanczak - dziennikarz muzyczny Radia Eska, Kasia Moś - wokalistka, reprezentantka Polski na Eurowizji 2017, Konrad Szczęsny - dziennikarz serwisu viva.pl, Prezes Stowarzyszenia Miłośników Konkursu Piosenki Eurowizji OGAE Polska oraz Piotr Klatt - dziennikarz muzyczny związany z Radiem Dla Ciebie i producent programów muzycznych, zastępca dyr. Agencji Kreacji Rozrywki i Oprawy TVP.Każdy z członków Komisji, po przesłuchaniu i ocenieniu wszystkich zgłoszonych utworów, wskazał dziesięciu faworytów, którym przyznał punkty od 1 do 10. Piosenka Luny pt. ,,The Tower" zdobyła najwięcej punktów, bo aż 34. Zajmując pierwsze miejsce w klasyfikacji wygrała krajowe preselekcje do 68. Konkursu Piosenki Eurowizji.Na drugim miejscu z liczbą 33 punktów uplasowała się Justyna Steczkowska z utworem "WITCH-ER Tarohoro", a trzecie miejsce ex aequo, otrzymując po 23 punkty, zajęły piosenki: "Jesień - Tańcuj" w wykonaniu Kayah i zespołu Dagadana oraz "Midnight dreamer" w wykonaniu Marcina Maciejczaka.Luna (Aleksandra Katarzyna Wielgomas) ma 24 lata i studiuje Artes Liberales na Uniwersytecie Warszawskim. Śpiewa, gra na skrzypcach i fortepianie, pisze i komponuje utwory muzyczne. Jest również instruktorem jogi. Sztuka, filozofia, moda i astrologia to jej największe pasje. Kocha książki, Nicka Cave'a i Björk. Jej przyjaciele i współpracownicy mówią o Lunie: emanuje światłem, pozytywną energią i tajemniczym wdziękiem, trochę jakby nie z tego świata.W 2023 roku Luna rozpoczęła współpracę z producentami z Wielkiej Brytanii i Szwecji, w ramach której stworzyła piosenki dla siebie i dla artystów zagranicznych. Jej "Subterranean" nagrane z dj Miss Monique i Avira ma ponad 3 miliony odtworzeń.Piosenka "The Tower", z którą Luna pojedzie w maju do Szwecji, powstała w Wielkiej Brytanii we współpracy z Fyfe oraz Maxem Cooke. Utwór został napisany specjalnie z myślą o Eurowizji. "The Tower" - jak deklaruje artystka -Najbliższy Konkurs Piosenki Eurowizji zorganizowany zostanie po raz sześćdziesiąty ósmy. Za sprawą zwycięstwa Loreen w ubiegłorocznym konkursie, gospodarzem tegorocznego wydarzenia została Szwecja. Konkurs zorganizowany zostanie w stolicy regionu Skania, mieście Malmö. Półfinały zaplanowano na 7 i 9 maja. Reprezentantka Polski wystąpi w pierwszym półfinale 7 maja. Wielki finał odbędzie się 11 maja 2024. Wszystkie koncerty będzie można oglądać na żywo w Telewizji Polskiej. W tegorocznej edycji konkursu, który odbędzie się pod hasłem "United By Music" ("Zjednoczeni przez muzykę") udział weźmie 37 krajów.