Serial "Mary & George" od marca w SkyShowtime (wideo)

Łukasz Szewczyk

• "Mary & George" to miniserial inspirowany nieprawdopodobną, ale prawdziwą historią

• Główne role zagrali: nagrodzona Oscarem i BAFTĄ Julianne Moore, Nicholas Galitzine i Tony Curran

• Premiera w marcu na platformie SkyShowtime

W tym widowiskowym dramacie historycznym Julianne Moore wciela się w Mary Villiers - przerażająco ambitną kobietę wywodzącą się z biednej rodziny, która zadbała o to, żeby jej drugi syn, George (Nicholas Galitzine), uwiódł króla Jakuba I Stuarta (Tony Curran) i został jego dzierżącym potężną władzę kochankiem.Mary od zawsze przewyższała swoje otoczenie inteligencją, ale wciąż czekała na swoją wielką szansę. Wreszcie zauważyła, jak może wykorzystać nieposkromiony apetyt króla, złaknionego wyśmienitego wina, dobrego towarzystwa i wspaniałych mężczyzn. Przystojny i charyzmatyczny, ale naiwny George zostaje wrzucony w środek uknutej przez matkę intrygi wymierzonej w króla. Zuchwały spisek i uwodzicielski urok pozwalają Mary i George'owi podbić serce angielskiego dworu i zostać najpotężniejszą rodziną w kraju. Jednak w miarę jak George zyskuje władzę, jego relacje z matką mocno się komplikują. Mężczyzna musi udowodnić sobie, że olśniewający wygląd to nie wszystko, co ma do zaoferowania. Chce odcisnąć swoje piętno w historii, nie zważając na konsekwencje.W obsadzie znaleźli się także m.in.: Nicola Walker, Niamh Algar, Trine Dyrholm, Sean Gilder, Adrian Rawlins, Mark O'Halloran, Laurie Davidson, Samuel Blenkin, Jacob McCarthy, Tom Victor, Alice Grant, Amelia Gething, Mirren Mack, Rina Mahoney i Simon Russell Beale.Produkcja dostępna będzie w SkyShowtime na wyłączność."Mary & George" to serial wyprodukowany przez Hera Pictures we współpracy ze Sky Studios. Scenariusz napisał D.C. Moore (Killing Eve, Temple), inspirując się książką historyczną Benjamina Woolleya "The King's Assassin". Producentami wykonawczymi są: Liza Marshall (z ramienia Hera Pictures) oraz D.C. Moore, Oliver Hermanus i Julianne Moore. Serial wyreżyserował Oliver Hermanus (Living, Moffie). Sam Hoyle pełnił funkcję producenta wykonawczego z ramienia Sky Studios.