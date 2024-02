Piłkarskie hity marca w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W marcu widzowie ELEVEN SPORTS będą mogli obejrzeć starcie gigantów ligi hiszpańskiej, w którym Atlético Madryt zmierzy się z FC Barceloną Roberta Lewandowskiego.

• Dla fanów ligi włoskiej zaplanowano transmisje spotkań SSC Napoli Piotra Zielińskiego z Interem Mediolan oraz Juventusem FC, którego barw bronią Wojciech Szczęsny i Arkadiusz Milik.

Nadchodzi kluczowa faza sezonu piłkarskiego w Hiszpanii, która przesądzi o tym, kto zostanie mistrzem kraju oraz awansuje do europejskich pucharów. Na razie w rozgrywkach dominuje Real Madryt, ale takie kluby jak Girona FC, FC Barcelona czy Atlético Madryt nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa w walce o tytuł. W marcu ELEVEN SPORTS pokaże spotkania aż czterech kolejek LALIGA EA SPORTS, a na pierwszy plan wysuwa się bezpośrednia konfrontacja Atlético z Barceloną. Obie drużyny we wcześniejszych miesiącach zanotowały kilka wpadek, dlatego nie mogą sobie pozwolić na stratę punktów. Piłkarze z Katalonii wygrali cztery mecze z rzędu z ekipą trenera Diego Simeone, jednak tym razem na Estadio Metropolitano może być im bardzo trudno, bo od stycznia 2023 roku w lidze nikomu nie udało się na tym obiekcie zdobyć kompletu punktów. Jedną z atrakcji tego widowiska będzie konfrontacja Roberta Lewandowskiego z ofensywnymi gwiazdami Atléti, jak choćby Álvaro Moratą i Antoine'em Griezmannem.W nadchodzącym miesiącu zaplanowano także inne ciekawie zapowiadające się starcia. Szczególnie trudne zadanie czeka mający spore aspiracje Athletic Club, który zmierzy się najpierw z FC Barceloną a następnie z Realem Madryt.Najważniejsze transmisje:• Athletic Club - FC Barcelona (Robert Lewandowski), 3 marca, 21:00• Real Madryt - Celta Vigo, 10 marca• Atlético Madryt - FC Barcelona (Robert Lewandowski), 17 marca• Real Madryt - Athletic Club, 31 marcaInter Mediolan jest liderem wyścigu o mistrzostwo Włoch, ale Juventus FC i AC Milan robią wszystko, by zniwelować stratę i wyprzedzić Nerazzurrich na finiszu rozgrywek. Za ich plecami wyrównaną walkę o pozostałe miejsca w czołówce toczą między innymi Atalanta Bergamo, AS Roma i SSC Napoli. Marzec będzie szczególnie trudny dla broniącej tytułu ekipy z Neapolu, która zagra między innymi z Interem oraz Juventusem. W pierwszym z tych spotkań Piotr Zieliński i spółka postarają się o rewanż za jesienne starcie, w którym ulegli mediolańczykom aż 0:3. Z kolei w drugim dojdzie do rywalizacji polskiego pomocnika z innymi reprezentantami naszego kraju, Wojciechem Szczęsnym i Arkadiuszem Milikiem. Sporych emocji powinien dostarczyć również mecz, w którym Bologna FC Łukasza Skorupskiego zmierzy się z Interem Mediolan. Bramkarza bolończyków czeka poważny sprawdzian, bo naprzeciw niego stanie Lautaro Martínez, czołowy snajper Serie A i jeden z najlepszych napastników na świecie.Najważniejsze transmisje:• SSC Napoli (Piotr Zieliński) - Juventus FC (Wojciech Szczęsny, Arkadiusz Milik), 3 marca, 20:45• Bologna FC (Łukasz Skorupski, Kacper Urbański) - Inter Mediolan, 10 marca, 18:30• Inter Mediolan - SSC Napoli (Piotr Zieliński), 17 marcaParis Saint-Germain wygrywa mecz za meczem i jest coraz bliżej swojego trzeciego z rzędu tytułu mistrza Francji. Nic nie jest jednak jeszcze przesądzone, a na czele grupy pościgowej za zespołem z Paryża jest OGC Nice z zaliczającym dobrą kampanię Marcinem Bułką w bramce. Do miejsc w czołówce aspirują także AS Monaco Radosława Majeckiego, RC Lens Przemysława Frankowskiego, Stade Brestois 29 i Lille OSC. W marcu zaplanowano spotkania o istotnym znaczeniu dla układu sił w czubie tabeli. Jeśli PSG zdobędzie cenne punkty w konfrontacji z AS Monaco oraz wielkim klasyku z Olympique Marsylia, to znajdzie się w komfortowej sytuacji. W obu starciach wiele będzie zależało od Kyliana Mbappé, który prowadzi w klasyfikacji strzelców Ligue 1 Uber Eats i bije kolejne rekordy indywidualne. W swoich dotychczasowych występach przeciwko wyżej wspomnianym rywalom fantastyczny Francuz zanotował w sumie aż 21 trafień i 10 asyst. W marcu warto również zwrócić uwagę na mecz RC Lens - OGC Nice, w którym dojdzie do polskiego pojedynku Frankowski kontra Bułka.Najważniejsze transmisje:• AS Monaco (Radosław Majecki) - Paris Saint-Germain, 1 marca, 21:00• RC Lens (Przemysław Frankowski) - OGC Nice (Marcin Bułka), 17 marca• Olympique Marsylia - Paris Saint-Germain, 31 marcaSL Benfica, Sporting CP i FC Porto to drużyny, które wiodą prym w bieżącym sezonie ligi portugalskiej. Walki o najwyższe cele nie odpuszczają także SC Braga i Vitória SC, co sprawia, że dla wszystkich wspomnianych ekip każdy punkt jest na wagę złota. Benfica i Porto są najbardziej utytułowanymi klubami w Portugalii i to właśnie ich starcie będzie szlagierem nadchodzącego miesiąca w ELEVEN SPORTS. Mecze pomiędzy nimi cieszą się dużym prestiżem i są określane jako O Clássico. Na Estádio do Dragão można spodziewać się ofensywnych popisów, ponieważ na boisku pojawią się tak skuteczni piłkarze, jak Evanilson, Rafa, Mehdi Taremi czy Ángel Di María. Czy to oni przesądzą o losach tego spotkania?Najważniejsza transmisja:• FC Porto - SL Benfica, 3 marcato najstarsze piłkarskie rozgrywki klubowe na świecie. W obecnej, 143. edycji nie brakuje emocjonujących spotkań i sensacyjnych rozstrzygnięć. W marcu na antenach kanałów ELEVEN SPORTS będą transmitowane mecze ćwierćfinałowe. Ich uczestników wyłoni piąta runda, która odbędzie się pod koniec lutego. Jej faworytami będą Manchester City, Liverpool FC, Manchester United i Chelsea FC. Z kolei największą rewelacją jest występujący na co dzień w szóstej lidze Maidstone United, który wyeliminował kilku znacznie wyżej notowanych rywali. Kto w nadchodzącym miesiącu przybliży się do majowego finału na stadionie Wembley?• Ćwierćfinały, 15 - 18 marca