"Pianoforte". Polski dokument o młodych pianistach od marca w HBO Max

Łukasz Szewczyk

• "Pianoforte" to intymny portret młodych pianistów biorących udział w Konkursie Chopinowskim, jednym z bardziej prestiżowych konkursów muzycznych na świecie.

• Kamera od kulis pokazuje z czym muszą mierzyć się artyści, przed którymi stoi wyjątkowa życiowa szansa.

• Emocjonalny rollercoaster z muzyką Fryderyka Chopina w tle od marca w HBO Max.

Na początku eliminacji jest ich 160. Do konkursu trafia 80, a do finału przejdzie tylko dwunastka. Bohaterami "Pianoforte" są uczestnicy legendarnego Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, który odbywa się raz na pięć lat w Warszawie. Młodzi muzycy z całego świata od dziecka przygotowują się do konkursu, który może odmienić ich życie.Triumfalne wzloty, bolesne upadki, olbrzymia presja - "Pianoforte" to filmowy rollercoaster, który pokazuje jak niezwykłą siłę ma muzyka. Reżyser Jakub Piątek zabiera widzów za kulisy Konkursu, gdzie pianiści zmagają się z tym szczególnym doświadczeniem łączącym pasję i radość z grania ze łzami z wycieńczenia i rozpaczy."Pianoforte" to także intymna opowieść o dojrzewaniu młodych muzyków, którzy próbują odnaleźć równowagę pomiędzy udziałem w wymagającym Konkursie, intensywnymi ćwiczeniami a życiem prywatnym.Dokument miał swoją premierę na festiwalu Sundance. Zdobył wyróżnienia i nagrody na wielu festiwalach w tym: Millennium Docs Against Gravity oraz "Młodzi i Film". W tym roku nominowany jest do Polskich Nagród Filmowych Orły w kategorii najlepszy film dokumentalny.Twórcy ami są: Jakub Piątek - reżyser, scenarzysta, Maciej Kubicki - producent, Filip Drożdż - autor zdjęć, Ula Klimek-Piątek - montażystka, Anna Rok, Michał Fojcik, Joanna Popowicz - dźwięk.Premiera dokumentu "Pianoforte" 1 marca 2024 roku w serwisie HBO Max.