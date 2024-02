W marcu premiera nowego serialu Playera "Klara"

Łukasz Szewczyk

• Wiosną w Playerze zadebiutuje nowa produkcja pod marką Player Original.

• "Klara" to odważna słodko-gorzka historia obyczajowa 40-letniej singielki, która goni za swoim szczęściem.

"Klara", o którym mowa, to słodko-gorzki serial obyczajowy z przymrużeniem oka, będący odcinkową adaptacją debiutu pisarskiego Izabeli Kuny pod tym samym tytułem.Tytułowa Klara (Izabela Kuna) to dziewczyna, jakich wiele mijamy każdego dnia na ulicy, w sklepie czy na siłowni. Czterdzieste urodziny ma już za sobą. Podobnie jak małżeństwo i pewność, że po "i żyli długo, i szczęśliwie" jest ciąg dalszy, niekoniecznie z happy endem. Klara ma też toksyczną i wszystkowiedzącą matkę (Iwona Bielska), nieobecnego ojca, kota reproduktora oraz... problemy jak wszyscy. Ma też wiarę. Naiwną wiarę w to, że i na nią czeka spełnienie marzeń. Od kilkunastu lat jej serce bije i wariuje dla Aleksa (Adam Woronowicz) - niezbyt urodziwego prawnika, który ma jedną wadę - żonę! Serce jednak nie sługa... Na szczęście są jeszcze wspomagacze... I ten największy skarb - przyjaciele! Prawdziwi, sztuk dwie - Wronka (Katarzyna Warnke) i Wojtek (Piotr Adamczyk). Idealna ekipa do umierania i odradzania się na nowo."Klara" to serial autorstwa Marka Modzelewskiego (scenarzysta obu części "Teściów") rozwijany we współpracy z działem Produkcji Fabularnej TVN Warner Bros. Discovery, na którego czele stoją Marta Grela-Gorostiza i Łukasz Poniński. Projekt reżyseruje Łukasz Jaworski, a za zdjęcia odpowiada Paweł Flis. Pionem scenograficznym kieruje Marcelina Początek-Kunikowska, kostiumowym Pola Gomółka, a charakteryzatorskim Kinga Krulikowska. Kierownikiem produkcji jest Tomasz Parnowski, a reżyserką obsady Magdalena Szwarcbart. Producentkami są Izabela Kuna (producent kreatywny) oraz Karolina Izert (TVN WBD)."Klara" od 22 marca w serwisie Player.pl