Wiosenna ramówka Telewizji WP

Łukasz Szewczyk

•Telewizja WP na wiosnę

W 5. sezonie serialu dokumentalnego:, jego ekipa wybierze się na Podlasie, do Moniek, gdzie spotka dwóch nowych policjantów - Konrada i Łukasza, emanujących niezwykle pozytywną energią. Za to w Kutnie, pierwszy raz w historii programu, widzowie poznają trzyosobowy patrol - Damiana, Marcina oraz Negata - psa policyjnego. Emisja od środy do piątku o 20:05.W marcu, na antenie Telewizji WP, zadebiutuje 3. sezon programu. Ola i Marcin "Nosek" Kumański zawitają m.in. do Warszawy, Grodziska Mazowieckiego czy Zgorzały, gdzie wraz z ekipą remontową przeprowadzą metamorfozy salonów, pokoju nastolatki, łazienki czy pokoju dla kilkumiesięcznego chłopca. Program zachęca widzów do własnoręcznego wykonywania remontów, więc i tym razem Ola zasypie ich pomysłami i inspiracjami aranżacyjnymi, poradami dotyczącymi malowania, odnawiania mebli, kładzenia tapet czy ozdabiania ścian, a projekty z pewnością nie będą wymagały zbytniego nadwyrężenia portfela. Emisja programu od 10 marca, w każdą niedzielę o 12:50.Od 12 marca, premierowo na antenie Telewizji WP, widzowie będą mogli oglądać 4. sezon serialu. Zespół specjalistów z laboratorium kryminalistycznego poszukuje dowodów zbrodni podczas rozwiązywania morderstw występujących w mieście. 4 sezon serialu zdobył 6 nagród Emmy, 13 innych nagród oraz 89 nominacji branżowych. Emisja od wtorku do czwartku o 21:05.Kolejna nowość w ramówce Telewizji WP, czyli program, zaprosi widzów do wzięcia udziału w zabawnej, niezapomnianej wyprawie, która pokaże jedzenie i osobowości z międzynarodowej sceny kulinarnej. Widzowie będą podróżować z Philem od Hongkongu po Barcelonę, od Paryża po Tokio, od restauracji z trzema gwiazdkami Michelin we włoskim pałacu po piekarnię we wschodnim Los Angeles, gdzie szkoli się dawnych członków gangów. Emisja w soboty o 19:00.W kwietniu, widzów Telewizji WP powita nowy, 13. sezon programu rozrywkowego. Premierowe skecze, monologi i piosenki pokażą znani i lubiani artyści. Kabaret "Czesuaf" wystąpi z gościnnym udziałem Jerzego Kryszaka. Satyryk, oprócz aktualnych monologów, zaśpiewa piosenkę "Kraju mój", która może okazać się hitem na miarę "Szczęśliwej Polski już czas". Rozśmieszać widzów do łez będą także "Zdolni i Skromni" w składzie z Andrzejem Kozłowskim (laureatem programu "Twoja twarz brzmi znajomo"), Olgą Łasak, Łukaszem Zaczkiem i Eweliną Wojtak. Z kolei kabaret "Chyba", prócz świetnych skeczy, pokaże również premierową parodię Piaska.