Nowy sezon "Kuchennych rewolucji" od marca w TVN

• Po ponad czternastu latach kulinarnych podróży po Polsce, Magda Gessler nadal udowadnia, że nie boi się nowych wyzwań, odkrywając ciemne strony gastronomii.

• W nowym sezonie słynna restauratorka podejmie się rewolucji między innymi w barze "Chicken Go" w Żninie, pizzerii "Świńskie sprawki" w Łodzi, czy znanemu z kuchni meksykańskiej lokalowi "Don Martinez" w Rybniku.

W jednym z odcinków Magda Gessler odwiedzi prowadzoną przez Marcina warszawską "Karpielówkę", wpisaną od wielu lat w krajobraz wielkomiejskiego Ursynowa. Choć restauracja jakby żywcem przeniesiona z Podhala i kusząca mieszkańców stolicy góralskim jadłem, ze szczytu jednak najwyraźniej spadła i w ostatnim geście rozpaczy wysłała do Magdy Gessler sygnał "mayday" lub inaczej mówiąc "SOS" i bynajmniej nie chodziło w nim o sos. Choć rzeczywiście atmosfera się "zagęści", a wszyscy będą nie w sosie. Rewolucja nabierze iście zawrotnego tempa, z jakim potrafi wiać halny, problemy pojawiać się będą nieoczekiwanie, jeden pod drugim, jak skrywane w rosyjskich babuszkach, a i kiedy wydawać się będzie, że wszystko już jasne, okaże się to zaledwie wierzchołkiem góry lodowej.W sercu Bydgoszczy, mieście z malowniczymi uliczkami i bogatą historią, znajduje się natomiast restauracja "Gusto Kuchnia i Wino", prowadzona przez małżeństwo - Jakuba i Anię. Historia "Gusto" zaczęła się od skromnego lokalu, który z biegiem lat ewoluował w marzenie o czymś większym. Kiedy pojawiła się okazja, Ania i Jakub nie zawahali się, by podjąć kolejny krok - wynajęli przestronny lokal, rozpoczynając pracochłonny remont. Jednak marzenia szybko zmieniły się w walkę z rzeczywistością. Ambicja zmieniła się w dramat, gdy Jakub i Ania zdecydowali się na rozpoczęcie kosztownego remontu. Ten projekt szybko przekształcił się w finansową pułapkę, pochłaniając oszczędności życia i pogrążając ich w gąszczu długów. Właściciele, wyczerpani i bez środków, zmuszeni byli do samodzielnej pracy przy wykańczaniu lokalu. W obliczu narastających długów, które zagrażały nie tylko ich biznesowi, ale i domowi rodzinnemu, musieli podjąć trudne decyzje, w tym zwolnienie części załogi. Długi rosną z każdym dniem, a Jakub i Ania stoją na krawędzi, zadając sobie pytanie: czy ich decyzja o rozwinięciu biznesu była odwagą, czy lekkomyślnością? Czy uda im się uratować nie tylko restaurację, ale i całe swoje życie przed finansową katastrofą? Czy Magda Gessler odmieni ich los?Nowe odcinki "Kuchennych rewolucji" w czwartki o godz. 21.35 (od 7 marca 2024 roku) na antenie TVN.