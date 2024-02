Warner Bros. Discovery kupuje nowe programy, wśród nich produkcje Amazon Originals

Łukasz Szewczyk

• Warner Bros. Discovery rozszerza swoją europejską ofertę, pozyskując osiem serii programów, które będą dostępne na kanałach darmowych i płatnych

• Wśród programów, które trafią do oferty sieci linearnych w Polsce i we Włoszech znalazły się takie tytuły, jak "The Grand Tour" czy "Clarkson's Farm".

Spółka Warner Bros. Discovery (WBD) ogłosiła pozyskanie praw do ośmiu serii programów, które zostaną udostępnione w sieciach linearnych na rynku europejskim. Wśród pozyskanych tytułów znalazły się dwie brytyjskie produkcje Prime Video, Amazon Originals - pierwszy i drugi sezonoraz. Nowa umowa pozwala poszerzyć ofertę programową WBD w Europie i zapewnia widzom dostęp do bardziej zróżnicowanych treści transmitowanych przez należące do koncernu sieci. Pierwszy i drugi sezon The Grand Tour oraz Clarkson's Farm zostały zakupione od Amazon MGM Studios Distribution dla polskich kanałów TTV oraz Metro, zaś The Grand Tour będzie dostępny również na TVN Turbo. We Włoszech premiera "The Grand Tour" odbędzie się na kanale MotorTrend, a Clarkson's Farm zagości na antenie DMAX.Osiem nowo pozyskanych serii to w sumie 180 godzin czasu ekranowego zapewniającego widzom dostęp do zróżnicowanych, cieszących się popularnością i realizowanych bez scenariusza programów. Wśród zakupionych tytułów znalazły się takie programy, jakoraz, których autorami są spółki produkcyjne grupy Warner Bros. International Television Production. The Repair Shop Australia będzie dostępny na darmowych i płatnych kanałach telewizyjnych w Wielkiej Brytanii, Norwegii, we Włoszech oraz w Europie Środkowej. Teen First Dates zostanie natomiast udostępniony w darmowych i płatnych sieciach w Norwegii i we Włoszech.- mówi Myriam Lopez-Otazu, ‪Group VP Content, WBD EMEAProgram, w którym łowca przygód Ed Stafford stara się wyrwać współczesnych ojców ze szponów komfortowej rutyny, został dołączony do oferty sieci linearnych we Włoszech, Hiszpanii, Francji, krajach skandynawskich, Niemczech, Europie Środkowej i Wschodniej, na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce. Ten konkretny tytuł został pozyskany od WBITP's Twenty Twenty.to program, w którym poznajemy losy nieustraszonych, działających w ekstremalnych warunkach australijskiego buszu poszukiwaczy kamieni szlachetnych, starających się odkryć warte miliony dolarów żyły wartościowych depozytów. Będzie on prezentowany w sieciach linearnych w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, we Włoszech, w Niemczech, na Węgrzech, w krajach Beneluksu, państwach skandynawskich oraz w Europie Środkowej i Wschodniej. Producentem serialu jest spółka Prospero Productions.W programietowarzyszymy osobom zmagającym się na co dzień z dziwnymi, nietypowymi zachowaniami. Trafi on do oferty WBD w krajach Beneluksu, państwach skandynawskich, we Włoszech, na półwyspie Iberyjskim, w Turcji, Polsce, Rumunii, na Węgrzech oraz w RPA. Program został wyprodukowany przez Exit Four TV, a pozyskaliśmy go od spółki Rive Gauche.Ostatnim z zakupionych programów jest. przedstawiający przygody wywodzących się z różnych środowisk poszukiwaczy kamieni szlachetnych, którzy w niezwykle ciekawy, odważny i wręcz fanatyczny sposób oddają się walce o nieuchwytne skarby. Został on wyprodukowany przez Wildbear Entertainment, a jego pierwszy i drugi sezon były już transmitowane w Wielkiej Brytanii i krajach Beneluksu. Premiera trzeciego sezonu jest przewidziana na ten rok. Wszystkie odcinki zostaną także zaprezentowane w tym roku w Hiszpanii i we Włoszech, gdzie będą dostępne na kanałach darmowych i płatnych.