Serial "Ted" debiutuje na SkyShowtime (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Premiera serialu "Ted",

Akcja serialu, poprzedzająca wydarzenia przedstawione w serii filmów, rozgrywa się w 1993 roku, kiedy chwila największej sławy misia Teda właśnie przemija. Ted wraca do domu we Framingham w Massachusetts, gdzie mieszka ze swoim najlepszym przyjacielem, 16-letnim Johnem Bennettem (Max Burkholder), jego rodzicami - Mattym i Susan (Scott Grimes i Alanna Ubach) - i kuzynką Blaire (Giorgia Whigham). Miś wprawdzie nie ma dobrego wpływu na Johna, ale jest jego wiernym kumplem, który w imię przyjaźni jest gotów zrobić naprawdę wiele.Za reżyserię odpowiada Seth Macfarlane, który razem z Paulem Corriganem i Bradem Walshem jest również scenarzystą, producentem wykonawczym i showrunnerem serialu.Serial "Ted" dostępny będzie od 22 lutego 2024 roku na platformie w SkyShowtime. W dniu premiery pojawią się pierwsze trzy odcinki serialu, kolejne będą dodawane co tydzień. Tytuł liczy 7 odcinków.