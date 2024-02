"Czas na Show. Drag Me Out" od marca w TVN

Łukasz Szewczyk

• W marcu 2024 roku telewizja TVN rozpocznie emisję nowego programu "Czas na Show. Drag Me Out"

Mery Spolsky - prowadząca "Czas na Show. Drag Me Out" / Fot.: TVN Warner Bros. Discovery

Jury programu "Czas na Show. Drag Me Out": Andrzej Seweryn, Anna Mucha, Michał Szpak / Fot.: TVN Warner Bros. Discovery

Zjawiskowy "Czas na Show. Drag Me Out", to pierwszy taki tytuł w polskiej telewizji. Program przybliży nam barwny świat Drag, artystycznego performance'u oraz porwie w wir jedynej w swoim rodzaju zabawy. Przez sześć tygodni będziemy towarzyszyć Tomaszowi Karolakowi, Michałowi Mikołajczakowi, Tadeuszowi Mikołajczakowi, Kamilowi Szymczakowi, Marcinowi Łopuckiemu i Dariuszowi Zdrójkowskiemu w przygodzie ich życia. A także zobaczymy ich drugą twarz. Lżejszą, humorystyczną i pewną siebie. Szóstka śmiałych postanowiła bowiem zderzyć swoje męskie "ja" z barwnym i artystycznym światem Drag Queens. Każdy z nich dostanie do pomocy swoją mentorkę - zawodowego performera Drag, który nauczy ich sztuki spektakularnego makijażu oraz kreacji stroju scenicznego, a następnie pokaże, jak skupić na sobie wzrok publiczności. Krótko mówiąc: wydobędzie z nich prawdziwą królową sceny. Przed którą pojawi się nie lada wyzwanie - będzie musiała stanąć do ekscytującej "lip sync battle". A z tej tylko jedna para wyjdzie zwycięsko. Który team dotrwa do finału i zdobędzie nagrodę główną - diademy królowych?W gronie mentorek, które będą przygotowywać uczestników i wspierać ich przed wyjściem na scenę, znalazły się najbardziej rozpoznawalne i popularne performerki Drag w Polsce - Himera, Gąsiu, Shady Lady, Ciotka Offka, Adelon i Twoja Stara. Sztuka Drag to dla nich sposób na wyrażenie siebie i ucieczkę od codzienności, która nie zawsze była usłana płatkami róż. Jaka historia kryje się za ich kreacją? Dodatkowo bohaterki od samego początku biorą czynny udział w tworzeniu odcinków, tj. doboru muzyki, strojów, dekoracji czy choreografii.Zmagania uczestników i ich mentorek oceni trzyosobowe jury w składzie: Anna Mucha, Andrzej Seweryn i Michał Szpak, które z pewnością zwróci uwagę na każdy detal począwszy od kostiumu na całym występie kończąc. Z kolei piosenkarka i aktywistka, barwny ptak polskiej sceny muzycznej i prowadząca program "Czas na Show. Drag Me Out" - Mery Spolsky - wesprze uczestników i ich Mentorki podczas przygotowań do występów.Emisja premierowych odcinków "Czas na Show. Drag Me Out" we wtorki o godz. 21.35 (od 5 marca 2024 roku) na antenie TVN.Partnerem programu są NYX Cosmetics oraz YES.