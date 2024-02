Netflix na marzec. "Nic na siłę", "Dama", "Książęta 3", "Problem trzech ciał", sport na żywo (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Premiery Netflixa na marzec 2024

"Nic na siłę" w Netflixie / Fot. Netflix

Netflix - wykaz premier na marzec 2024 roku:

Polskim wydarzeniem miesiąca jest premiera filmu(od 27 marca). Szefowa kuchni Oliwia, zwabiona podstępem na wieś, aby ratować gospodarstwo babci, zakochuje się przystojnym rolniku, który skrywa pewien sekret.Wśród premier animacja(od 27 marca). Kiedy pewien mężczyzna zapomina o tradycji mycia okien przed Wielkanocą, wywołuje gniew złego zajączka, którego pokonać może tylko dobry zajączek.Ciekawym wydarzeniem miesiąca będzie także(3 marca), czyli pokazowy mecz tenisowy na żywo, w którym zmierzą się słynny Rafael Nadal i cudowne dziecko Carlos Alcaraz.SERIAL(od 1 marca). Próbując pomścić śmierć ojca, młoda kobieta wplątuje się w siatkę Furii, szeryfki paryskiego półświatka.(od 4 marca). Trwa Rajdowy Obóz Mega Garażu Hot Wheels. Szóstka młodych zawodników doskonali swoje umiejętności, aby dołączyć do nowego pokolenia fantastycznych kierowców wyścigowych.(od 7 marca). Kiedy arystokrata Eddie dziedziczy rodzinną posiadłość, odkrywa, że ​​jest ona siedzibą narkotykowego imperium, a jego właściciele nigdzie się nie wybierają.(od 11 marca). Szkoła Hillerska przechodzi największy kryzys w swojej historii, a Wilhelm i Simon mierzą się z bolesnymi atakami i stają przed kluczową decyzją.(od 21 marca). Z rozpadającymi się prawami fizyki i śmiertelnym zagrożeniem w tle pięcioro przyjaciół przemierza czas i przestrzeń, dokonując niewiarygodnych odkryć.FILM(od 1 marca). Po 6 miesiącach samotnej misji astronauta podejmuje próbę naprawy swojego małżeństwa z pomocą tajemniczego stworzenia kryjącego się na jego statku.(od 8 marca). Małżeństwo młodej kobiecy z czarującym księciem zmienia się w walkę o przetrwanie, gdy zostaje złożona w ofierze ziejącemu ogniem smokowi.(od 22 marca). W tej animowanej komedii na podstawie popularnego serialu "Wielkodomscy" rodzinne wakacje w Meksyku zmieniają się w mitologiczny chaos.(od 29 marca). Doborowa ekipa śmiałków ma 24 godziny, aby zapobiec ogromnej eksplozji i przejechać dwiema ciężarówkami z ładunkiem nitrogliceryny przez najeżoną pułapkami pustynię.DOKUMENTY(od 6 marca). Kobieta, którą po latach nadal dręczą koszmary ze szkoły o ekstremalnej dyscyplinie, ujawnia korupcję i nadużycia branży edukacji tzw. trudnej młodzieży.(od 15 marca). Młody sędzia ma zbadać sprawę zarzutów o pedofilię w rodzinie. Ten oparty na faktach serial dokumentalny to analiza jednej z najbardziej tragicznych spraw we Francji.• od 1 marcaAníkúlápó: Narodziny widmaBlood & Water: Sezon 4FuriePrawa sprawaSomebody Feed Phil: Sezon 7Nazywam się Loh KiwanAstronautaNie jesteś sama: Walka z Watahą• od 3 marcaThe Netflix Slam - transmisja sportowa• od 4 marcaHot Wheels - Na start!• od 5 marcaHannah Gadsby's Gender Agenda• od 6 marcaSupersexZa jednym zamachem: Sezon 2Ciemne strony amerykańskich obozów wychowawczych dla młodzieży• od 7 marcaDżentelmeniSygnałPokémon: Horyzonty - Seria• od 8 marcaDmuchacze szkła: Sezon 4Dama• od 9 marcaKrólowa łez• od 11 marcaKsiążęta: Sezon 3• od 12 marcaSteve Treviño: Simple ManPunkty zwrotne: Bomba i zimna wojna• od 13 marcaBandidos: Na tropie skarbu• od 14 marcaGirls5eva: Sezon 324 godziny GasparaSztuka miłościRed Ollero: Mabuhay Is A Lie• od 15 marcaŻelazna rękaChicken NuggetIrlandzkie życzenieGratulacje, to morderstwoSprawa z Outreau: Francuski koszmar• od 18 marcaKsiążęta: Na zawsze• od 19 marcaSilni i sprawni: Starcie stu: Sezon 2Królowe na zawsze: Sezon 2• od 21 marcaProblem trzech ciał• od 22 marcaBuying Beverly Hills: Sezon 2ShirleyWielkodomscy - film• od 25 marcaKoci Domek Gabi: Sezon 9• od 26 marcaDave Attell: Hot Cross Buns• od 27 marcaBogdan Boner: WielkanocSpoczywaj w pokojuTestament: Historia MojżeszaNic na siłę• od 28 marcaRonja, córka zbójnika: Część 1• od 29 marcaCzy to ciasto?: Sezon 3Serce łowcyPiękna graCena strachuNA LICENCJI:Dexter, sezon 1-8 (wkrótce)Małe kobietki (od 3 marca)Gothika (od 3 marca)Resident Alien (od 3 marca)ONE PIECE (od 3 marca)Blade - Wieczny łowca (od 4 marca)Blade: Mroczna Trójca (od 4 marca)Blade II (od 4 marca)Orlęta. Grodno '39 (od 6 marca)Obrońcy skarbów (od 7 marca)Alpinista (od 7 marca)Prawo i porządek: sekcja specjalna: sezon 6-10 (od 8 marca)Le Mans '66 (od 15 marca)Detektyw Monk, sezon 1-8 (od 15 marca)Sing 2 (od 21 marca)Skazani na Shawshank (od 21 marca)Marsjanin (od 22 marca)Strzępy (od 22 marca)Glass (od 30 marca)Destrukcja (od 31 marca)