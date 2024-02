Pierwszy zwiastun serialu SkyShowtime Original "Tatuażysta z Auschwitz" (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Serwis SkyShowtime zaprezentował teaser trailer serialu "The Tattooist of Auschwitz" ("Tatuażysta z Auschwitz").

• Premiera w czerwcu 2024 roku

"Tatuażysta z Auschwitz" / Fot. SkyShowtime

Scenariusz tego 6-odcinkowego miniserialu został oparty na bestsellerowej powieści Heather Morris, inspirowanej prawdziwą historią Laliego i Gity Sokolov, którzy poznali się jako więźniowie w Auschwitz.W przejmującym pierwszym zwiastunie będący już w podeszłym wieku Lali (Harvey Keitel) dzieli się wspomnieniami z Auschwitz z Heather Morris (Melanie Lynskey). Wraz z nimi cofamy się do chwili, w której młody Lali (Jonah Hauer-King) poznaje Gitę (Anna Próchniak) i zakochuje się w niej. W zwiastunie słyszymy muzykę skomponowaną do serialu przez dwukrotnie nagrodzonego Oscarem® Hansa Zimmera oraz Karę Talve."The Tattooist of Auschwitz" ("Tatuażysta z Auschwitz") to historia Laliego (Hauer-King), słowackiego Żyda, który w 1942 roku trafił do Auschwitz, gdzie w czasie Holokaustu zamordowano ponad milion Żydów. Wkrótce po przybyciu Lali zostaje wyznaczony do roli "tätowierera" - jednego z tatuażystów odpowiedzialnych za nanoszenie numerów identyfikacyjnych na przedramiona współwięźniów. Pewnego dnia poznaje Gitę (Próchniak) i rozkwita między nimi miłość, która jest silniejsza niż otaczająca ich przerażająca rzeczywistość. Tak wygląda początek tej niezapomnianej opowieści o uczuciach i odwadze. Para - bezustannie pilnowana przez nieprzewidywalnego oficera SS, Stefana Baretzkiego (Jonas Nay) - jest zdeterminowana, żeby chronić siebie nawzajem i wspólnie przetrwać.60 latach Lali (Keitel), teraz już w dziewiątej dekadzie życia, poznaje ambitną pisarkę, Heather Morris (Lynskey). Niedawno owdowiały mężczyzna znajduje w sobie odwagę, aby opowiedzieć światu swoją historię. Lali dzieli się z Heather wspomnieniami, stawia czoła mrocznym duchom czasów młodości i wraca do chwil, w których udało mu się znaleźć miłość w tym najstraszniejszym z miejsc.Za reżyserię wszystkich odcinków serialu odpowiada Tali Shalom-Ezer. Producentką wykonawczą serialu jest Claire Mundell reprezentująca swoją wytwórnię Synchronicity Films, która działała we współpracy ze Sky Studios oraz All3Media International. Serial jest koprodukcją Sky i Peacock. Na liście producentów wykonawczych znalazła się także Jacquelin Perske, będąca jednocześnie główną scenarzystką serialu. Scenarzystami poszczególnych odcinków są Evan Placey (pełniący też funkcję współproducenta) i Gabbie Asher. Producentką wykonawczą z ramienia Sky Studios jest Serena Thompson.Premiera serialu "Tatuażysta z Auschwitz" 7 czerwca 2024 roku na platformie SkyShowtime.