"II wojna światowa: kobiety na linii frontu" w Polsat Viasat History

Łukasz Szewczyk

• Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet na kanale Polsat Viasat History zadebiutuje trzyczęściowy dokument "II wojna światowa: kobiety na linii frontu".

Kobiety biorące udział w II wojnie przeciwstawiały się normom społecznym i przełamywały stereotypy. W serialu poznamy między innymi: nieustraszone pilotki, które nawigowały po zdradzieckim niebie, dostarczając niezbędne zaopatrzenie i informacje wywiadowcze czy ryzykujące własnym życiem dziennikarki zapuszczające się w głąb okupowanych terytoriów, aby ujawnić prawdę i zmobilizować opór. Będziemy również świadkami odwagi śmiałych partyzantek, które sabotowały kluczowe operacje i zakłócały plany wroga, zadając decydujące ciosy w walce o wolność. Odkryjemy także sekrety przebiegłych kobiet szpiegów, które infiltrowały szeregi wroga, rozszyfrowując kody i dostarczając istotnych informacji wywiadowczych.Dzięki swoim bohaterskim działaniom, setki odważnych kobiet kształtowało bieg historii pokonując uprzedzenia i często przewyższając swoich odpowiedników płci przeciwnej. "II wojna światowa: kobiety na linii frontu" to hołd dla siły i determinacji tych kobiet, ukazujący ich wierność i oddanie swoim krajom w jednym z najtrudniejszych okresów w historii. "II wojna światowa: kobiety na linii frontu" to nie tylko zapis historyczny, ale także potężny testament ludzkiego ducha, ukazany oczami kobiet, które go posiadały.Premiera programu odbędzie się w poniedziałek 18 marca o godzinie 21:00 na kanale Polsat Viasat History. Emisja kolejnych odcinków w poniedziałki o tej samej porze.Ponadto, z okazji Dnia Kobiet, w piątek 8 marca Polsat Viasat History wyemituje trzy fascynujące seriale poświęcone wpływowym kobietom w historii. Na ekranie zobaczymy między innymi "Królowe, które zmieniły świat" - sześcioodcinkowy program zagłębiający się w niezwykłe rządy sześciu kobiet, które pozostawiły po sobie niezatarty ślad, przewyższając osiągnięcia swoich męskich odpowiedników.Tego dnia widzowie będą mogli zobaczyć również czteroodcinkowy serial "Tajemnica grobowca Kleopatry", w którym archeolodzy wyruszają w intrygującą podróż, przedstawiając nowe odkrycia przybliżające ich do rozwikłania tajemnicy ostatecznego miejsca spoczynku Kleopatry. Ponadto kanał wyemituje "Królowe starożytnego Egiptu", czyli trzyczęściową serię obrazującą fascynujące życie trzech charyzmatycznych monarchiń ze starożytnego Egiptu.8 marca na Polsat Viasat History będzie w całości poświęcony produkcjom opowiadającym o potężnych i wpływowych kobietach, które ukształtowały bieg historii.