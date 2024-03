Cztery nowe programy wiosną w TVN Style

Łukasz Szewczyk

• Wiosna 2024 z TVN Style

Nic tak nie zbliża, jak szczera rozmowa. Co jednak jeśli nasz rozmówca okazuje się mieć diametralnie różne zdanie na ważne dla nas tematy? Czy można znaleźć wspólny język, kiedy tak wiele nas dzieli? Jak rozmawiać, kiedy emocje biorą górę nad rozsądkiem? Na wszystkie te pytania postara się odpowiedzieć Agata Młynarska w swoim nowym programie. Dziennikarka spotka się przy jednym stole z gośćmi o różnych poglądach, którym trudno jest się nawzajem zrozumieć. Porozmawia z nimi między innymi o medycynie estetycznej czy związkach, w których pojawia się duża różnica wieku. "Konfrontacje Agaty" zadebiutują w TVN Style w środę 6 marca o 22:00.Wiosną z nowym programem na antenie TVN Style pojawi się również Anna Nowak-Ibisz. Tym razem weźmie na warsztat internetowe porady, patenty oraz lifehacki. Choć w sieci aż roi się od sprytnych sposobów na ułatwienie życia, nie wszystkie okazują się być skuteczne. Ania przetestuje te najciekawsze, aby ocenić, które triki mogą naprawdę usprawnić codzienne zadania, a na które zwyczajnie szkoda czasu i pieniędzy. Pierwszy odcinek programuwidzki obejrzą już w niedzielę 10 marca o 16:45.Nikt nie zna dzieci lepiej, niż ich rodzice. Maluchy potrafią jednak zaskakiwać! To, jak dobrze rodzice są w stanie przewidzieć ich zachowania, sprawdzimy w programie. W każdym odcinku dwie pary rodziców będą podglądać maluchy bawiące się w osobnej sali i zgadywać, jak ich pociechy zachowają się w nadchodzących sytuacjach. Która rodzina poradzi sobie najlepiej? Pierwszy odcinek "Jak dobrze znacie swoje dzieci?" pojawi się na antenie w niedzielę już 10 marca o 16:15.Od lat wiadomo, gdzie najlepiej wymieniać się najświeższymi plotkami - u fryzjera! Kamery TVN Style wezmą udział w bogatym życiu społecznym kilku zakładów fryzjerskich. Nie zabraknie plotek, analizy prasowych nagłówków czy rozważania życiowych problemów - nigdzie przecież nie rozmawia się tak dobrze, jak na fryzjerskim fotelu.zagości na antenie TVN Style w niedzielne popołudnia - pierwszy odcinek już 3 marca o godzinie 15:30.Wiosną na antenę TVN Style powrócą również kolejne serie znanych i lubianych produkcji. Jedną z nich będzie "Rogalska Show" - jedyny taki show w polskiej telewizji. W drugim sezonie Marzena zaprosi do rozmowy m.in. Ewę Kasprzyk, Sandrę Kubicką, Ewę Minge, Mikołaja Roznerskiego czy Klaudię Halejcio. Jak zwykle nie zabraknie zdrowej dawki śmiechu, garści anegdot, a także szczerych i otwartych rozmów - nawet na trudne tematy.pojawiać się będzie na antenie w niedzielne wieczory. Pierwszy odcinek drugiego sezonu już 3 marca o godzinie 22:00.Na amatorów podróży i ciekawych świata wiosną czekać będą nowe odcinki programóworaz- Polki mieszkające za granicą ponownie pokażą nam jak wygląda ich życie, a także zdradzą ciekawostki, o które ciężko w przewodnikach turystycznych. W wiosennej ofercie programowej nie zabraknie także propozycji dla miłośników programów o wystroju wnętrz czy pięknych ogrodach. Na ekranie zagoszczą nowe sezony, a także- Krzysztof Miruć i Dominik Strzelec ponownie zadziwią swoimi projektami oraz podzielą się garścią wskazówek i trików.Od poniedziałku do piątku można oglądać także program informacyjny