Disney+ na marzec. Taylor Swift, "X-Men '97", "Śmierć i inne szczegóły"

• Premiery marca Disney+

Film koncertowy z bijącej światowe rekordy trasy koncertowej Taylor Swift dostępny po raz pierwszy w całości, w tym utwór "cardigan" i cztery dodatkowe utwory akustyczne. Pokazywany w kinach film 14-krotnej laureatki nagrody Grammy,(od 15 marca) w reżyserii Sama Wrencha, zarobił ponad 260 milionów dolarów na całym świecie, co czyni go najlepiej sprzedającym się filmem koncertowym wszech czasów.SERIALGłówną bohaterką rozgrywającego się w przepychu globalnej elity serialu(od 5 marca) jest błyskotliwa i niestrudzona Imogene Scott (Violett Beane), która znalazła się w niewłaściwym miejscu i czasie (prawdą jest, że trochę z własnej winy) i staje się główną podejrzaną w sprawie zagadkowego morderstwa. Miejsce? Wystawnie urządzony śródziemnomorski liniowiec. Podejrzani? Każdy z rozpieszczonych pasażerów i każdy z zapracowanych członków załogi. Problem? Aby dowieść swojej niewinności, Imogene musi współpracować z człowiekiem, którym gardzi -- światowej sławy detektywem, Rufusem Cotesworthem (Mandy Patinkin).(od 6 marca). Po zaskakujących wydarzeniach w punkcie kulminacyjnym pierwszego sezonu ekipa przyjaciół jest gotowa, by stawić czoła dorosłości. Jen w końcu zapisuje się do kliniki i jest zdeterminowana, by poważnie potraktować swoją podróż w poszukiwaniu mocy. Rozpoczyna też oficjalny związek ze Spermanem. I choć oboje dają z siebie wszystko, nie są w stanie uniknąć pewnych kłopotów. Po długich i ciężkich poszukiwaniach swojego dawnego życia przeszłość Spermana w końcu daje o sobie znać. Jen i Spermuś również z trudem odnajdują przestrzeń dla swojego związku po rozstaniu Carrie i Kasha. Carrie i Kash nadal mieszkają razem i próbują się wykazać większą dojrzałością i zachowywać z godnością, ale uczą się na własnej skórze, że całkowite zerwanie relacji może być jedynie mitem.Nawiązujący klimatem do lat 90. serial(od 20 marca) ukazuje losy grupy mutantów, korzystających ze swoich niezwykłych umiejętności, by bronić świata, który ich nienawidzi. Bohaterowie muszą wspólnie zmierzyć się z nowymi zagrożeniami, jakie niesie niepewna przyszłość.(od 20 marca). Gdy Beth i John zaczynają poważniej traktować swój związek, Beth zastanawia się nad małżeństwem i założeniem rodziny, i wspólnie z Johnem starają się rozwiązać problemy we wzajemnej komunikacji. Czy traumatyczne doświadczenia Beth z mężczyznami i ludźmi, którym ufała od młodości, muszą się powtórzyć? I co pobudza jej obawy? Beth stara się podtrzymać związek, usiłując zarazem wspierać przyjaciół i rodzinę, którzy wszyscy zmagają się z własnymi problemami po przekroczeniu trzydziestki.(od 29 marca). Anglia, rok 1705: Nell Jackson wraca z wojny do swojej rodziny w Tottenham. Wspierana przez odważnego skrzata Billy'ego Blinda, który daje jej supermoce bojowe, Nell staje do walki z zastraszającym synem miejscowego właściciela ziemskiego, Thomasem Blanchefordem, jednak zostaje wrobiona w morderstwo. Zmuszona do ucieczki z siostrami Roxy i George, Nell zostaje rozbójniczką. Gdy rozchodzą się wieści o niezwykłej mocy Nell, przyciąga ona uwagę złowrogiego hrabiego Poyntona, knującego magiczny spisek przeciwko królowej Anglii. Zderzeni ze złą magią Poyntona, Nell i Billy zdają sobie sprawę, że dążenie do sprawiedliwości sięga dalej, niż kiedykolwiek sobie wyobrażali, i żeby oczyścić swoje imię, Nell musi najpierw pokonać Poyntona i ocalić kraj.Najdziksze miejsca na planecie zawsze były domem dla potężnych przywódców, ale jest to historia nowego bohatera - zaciekłego, inteligentnego, odpornego i... kobiecego. Seria(od 5 marca) przedstawia matriarchaty i przywódczynie z całego świata, by opowiedzieć historię o poświęceniu i wytrwałości, ale także o przyjaźni i miłości. Te "Królowe świata zwierząt" nie zawsze są uprzejme lub łagodne i nie pozwalają, by cokolwiek stanęło między nimi i bezpieczeństwem ich rodzin. Seria, której narratorką jest wielokrotnie nagradzana aktorka Angela Bassett, po raz pierwszy ukazuje świat przyrody oczami kobiet. Kierowany przez kobiety zespół produkcyjny z całego świata poświęcił cztery lata, by stworzyć siedmioodcinkowy serial, wykorzystujący najnowocześniejszą technologię. Wszystko po to, aby ujawnić zaskakujące spostrzeżenia na temat tego, jak samice w świecie przyrody dochodzą do władzy, często polegając na współpracy i mądrości, a nie brutalnej sile. Ostatni odcinek serii celebruje kobiety, które udały się na krańce Ziemi i poświęciły swoje życie dokumentowaniu i ochronie królowych zwierząt. Nie na darmo mówimy Matka Natura - niech żyją królowe świata zwierząt.Seria(od 19 marca) zabiera nas w podróż wraz z jednymi z najbardziej wyjątkowych autorów wizualnych historii na świecie. Każdy z godzinnych odcinków przedstawia życie niezwykłych fotografów, zaczynając od dzieciństwa i początków w zawodzie aż do czasów współczesnych i aktualnie stojących przed nimi wyzwań. Przeplatająca się historia, archiwalne nagrania, wywiady i nagrania z ich obecnych projektów pozwalają widzom lepiej zrozumieć proces twórczy, powody, dla których znaleźli się za obiektywem aparatu, oraz historie powstawania ich słynnych fotografii.FILMTaika Waititi, laureat Oscara (za najlepszy scenariusz adaptowany, 2019 r., "Jojo Rabbit") wyreżyserował tę wzruszającą, opartą na faktach komedię według scenariusza swojego i Iana Morrisa.(Od 28 marca) śledzi losy piłkarskiej reprezentacji Samoa Amerykańskiego, znanej ze sromotnej porażki 0:31 w eliminacjach do Mistrzostw Świata w 2001 r. W obliczu kolejnych eliminacji do Mundialu drużyna zatrudnia trenera po przejściach, licząc na to, że Thomas Rongen (Michael Fassbender) z najgorszej drużyny świata uczyni zwycięzców. W obsadzie tego zabawnego i pokrzepiającego filmu zaleźli się również Will Arnett i Elisabeth Moss.Od ćwiczeń boso na ulicach Lagos, po występy na scenie w Anglii.(od 29 marca) podąża za 12-letnim Anthonym Madu, który opuszcza swój dom w Nigerii, aby studiować w jednej z najbardziej prestiżowych szkół baletowych na świecie, Elmhurst Ballet School. Anthony, który ledwo wyjechał ze swojej dzielnicy w Lagos, zostaje wrzucony do obcego nowego świata, w którym jego najśmielsze marzenie jest nagle w zasięgu ręki. Jego podróż to opowieść o odwadze, rozwoju, niezwykłych przeszkodach, nieoczekiwanych komplikacjach, które zagrażają jego marzeniom, a ostatecznie o poszukiwaniu przynależności. To bogata historia tocząca się na różnych kontynentach. "Madu" to wciągający i pełen emocji film, który poruszy każdego z nas.