Canal+ na marzec. "Zielona granica", "John Wick 4", "Pokerzysta"

Łukasz Szewczyk

• Filmowo-serialowe hity Canal+ na marzec 2024

Marzec w Canal+ to przede wszystkim dwa ważne wydarzenia filmowe. Poniedziałek, 4 marca, to dzień uroczystej, Polskich Nagród Filmowych. Które filmy i którzy artyści zostaną wyróżnieni w 26. edycji konkursu? Najwięcej nominacji zebrał "Kos" w reżyserii Pawła Maślony. O Orły powalczą też m.in. "Filip", "Zielona granica" i "Chłopi" (oba filmy są koprodukcjami Canal+). Wyróżnienia przyznawane są w 18 kategoriach.Z kolei nocy z niedzieli na poniedziałek (10/11 marca) w Hollywood odbędzie się 96.. Najwięcej nominacji uzyskał "Oppenheimer" Christophera Nolana, a po nim "Biedne istoty", "Czas krwawego księżyca" i "Barbie". Kto będzie triumfował? Wszystko wyjaśni się podczas transmisji z oscarowej ceremonii.FILMYWśród filmowych premier nagrodzony na festiwalu w Wenecji film w reżyserii Agnieszki Holland(od 23 marca). Trwa humanitarny kryzys na polsko-białoruskiej granicy. Psycholożka Julia przyłącza się do aktywistów pomagającym uchodźcom. Po przeprowadzce na Podlasie psycholożka Julia staje się mimowolnym świadkiem i uczestnikiem dramatycznych wydarzeń na granicy polsko-białoruskiej. Świadoma ryzyka i konsekwencji prawnych, przyłącza się do grupy aktywistów pomagających uchodźcom, którzy koczują w lasach w strefie objętej stanem wyjątkowym. Nagrodzony na festiwalu w Wenecji film w reżyserii Agnieszki Holland.(od 16 marca). John Wick ma przeciwko sobie międzynarodową organizację płatnych zabójców, rządzoną przez markiza de Gramonda. Zanim stanie z nim oko w oko, musi zmierzyć się z całą plejadą twardzieli, którzy wiedzą wszystko o zabijaniu. Tuż przed wielkim finałem tej morderczej symfonii, John trafia na trop swojej dalekiej rodziny. Jej członkowie mogą mieć decydujący wpływ na wynik całej rozgrywki.(od 24 marca). Nagrodzony na festiwalu w Cannes, thriller w reżyserii Chan-wook Parka, twórcy "Oldboya" i "Służącej". Żonaty policjant, który prowadzi dochodzenie w sprawie pewnej śmierci, zakochuje się w głównej podejrzanej - wdowie po zmarłym. Z każdym dniem wie o niej coraz mniej, ale za to coraz więcej do niej czuje.(od 31 marca). Jake Foley, miliarder i właściciel spółki technologicznej, organizuje pokerową noc dla swoich najlepszych przyjaciół. Gra o najwyższe stawki przybiera niespotykany obrót, gdy gospodarz zaczyna wyciągać na jaw skrywane przez lata sekrety. Wkrótce beztroski z pozoru wieczór zamienia się w koszmar, jaki nikomu z nich się nie śnił. Dreszczowiec w reżyserii i z udziałem Russella Crowe'a.(od 30 marca). Tom Hudner dołącza do elitarnej grupy amerykańskich lotników, którzy wkrótce mają zostać wysłani na front w Korei. Podczas szkolenia poznaje Jessego Browna, pierwszego czarnoskórego pilota w armii USA. Mężczyźni wkrótce stają się niemal nierozłączni i ramię w ramię walczą o powodzenie misji. Wojenny dramat oparty na faktach opisanych w książce Adama Makosa.(od 9 marca). Rok 1960. W kolumbijskiej wiosce mieszka Polsky, zrzędliwy staruszek, ocalony z Holocaustu. Pewnego dnia do domu obok wprowadza się tajemniczy Niemiec. Polsky nabiera podejrzeń, że jego nowym sąsiadem jest Adolf Hitler. Jako że Polsky'emu nikt nie wierzy, rozpoczyna prywatne śledztwo w sprawie tajemniczego przybysza.(od 31 marca). Sebastian jest gotów zrobić wszystko, aby ochronić Bellę, swoją psią przyjaciółkę. Chłopiec przeżyje najbardziej szalone lato w swoim życiu. Dziesięcioletni Sebastian niechętnie spędza wakacje w górach u babci i cioci. Jego głównym obowiązkiem jest pomoc w owczarni, ale takie zadanie mało ekscytuje chłopca wychowanego w dużym mieście. Kiedy jednak poznaje suczkę Bellę, wielkiego psa pasterskiego, postanawia uratować ją z rąk podłego właściciela.(od 30 marca). Pewnej nocy osierocony Balmani ratuje małego tygrysa przed bezlitosnymi kłusownikami. Udaje im się uciec i wyruszają w niebezpieczną podróż do sanktuarium, gdzie, jak wierzy chłopak, będą bezpieczni. W trakcie wędrówki między Balmanim i tygryskiem Pimi rodzi się niezwykła więź.(od 7 marca). Tajny agent, który nadzoruje narkotykowego bossa, łamie procedury, aby ocalić mu życie. Agent Justin Rosa ma chronić Flynna, jednego z członków kartelu narkotykowego. Ze ściśle tajnej siedziby monitoruje każdy jego krok. Gdy posiadłość gangstera zostaje zaatakowana przez oddział uderzeniowy, Justin łamie zasady i kontaktuje się z Flynnem, by uratować mu życie. Agent nie spodziewa się, z jakimi konsekwencjami przyjdzie im się zmierzyć.SERIALE(od 4 marca). Nieuczciwy sędzia LaSalle organizuje zakończoną fiaskiem kradzież diamentów. Szajka złodziei ucieka z miejsca przestępstwa. Szukając schronienia, trafia do rezydencji położonej w ustronnym miejscu na plaży. Mieszkają tam Alba i Batty, które właśnie szykują się na wizytę gości. Wkrótce wszyscy staną się zakładnikami zdesperowanych złodziei.(od 20 marca, Ale kino) W 1973 roku Annie Raft odnajduje w namiocie ciała dwojga brutalnie zamordowanych turystów. Policja nie znajduje mordercy i zamyka sprawę, która kładzie się cieniem na życiu mieszkańców Stjärnberg. W 1991 roku Mia, córka Annie, odwiedza matkę. Ponura przeszłość domaga się wyjaśnienia. Kryminalny serial na podstawie powieści Kerstin Ekman.(od 3 marca, Ale kino+). Wypadek drogowy, zabójstwo na kolejowej bocznicy, śmierć sklepikarza. Nadinspektor Vera Stanhope i sierżant Joe Ashworth mają przed sobą trzy nowe sprawy. Vera zostaje wezwana do śmiertelnego wypadku drogowego, do którego doszło w wiejskiej okolicy. Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia. Szybko okazuje się, że tragedia ma drugie dno.(od 12 marca). Wracamy do Montrealu, gdzie już w trzecim sezonie uznanego serialu doktor Bashir "Bash" Hamed próbuje ułożyć sobie życie w swojej nowej ojczyźnie i nowej placówce medycznej, wciąż napotykając jednak kolejne przeszkody.DOKUMENT(od 18 marca). Poruszający dokument o ludziach szukających lepszego miejsca do życia i murze, który stanął na ich drodze. To także bardzo osobista opowieść o emocjach oraz próba refleksji nad genezą zła, rodzącego się z podziałów we współczesnym świecie. Reżyserka towarzyszy grupie aktywistów niosących pomoc migrantom błąkającym się po lasach. Zmaga się z własnym lękiem i poczuciem bezsilności.(od 7 marca). Emanująca ciepłem, intymna opowieść o kobietach, które spotykają się w saunie, by rozmawiać i czerpać siłę z poczucia wspólnoty. Wielokrotnie nagradzany dokument Anny Hints. "Sauna dymna to miejsce, w którym się oczyszczasz" - mówi jedna z bohaterek. Fizycznie i psychicznie. Obnażasz ciało i emocje, dzielisz się sekretami, zmywasz z siebie wstyd, stres, lęki i kompleksy. Zaznajesz poczucia wspólnoty i bliskości, a siostrzeństwo daje ci siłę. By się o tym przekonać, autorka dokumentu towarzyszyła kobietom spotykającym się w tradycyjnej estońskiej saunie.Piątkowe wieczory to cykl dokumentów o świecie mody. Być kobietą., czyli barwna historia ważnego elementu damskiej garderoby, ujęta w wielu aspektach - począwszy od względów praktycznych, po społeczno-kulturowe.W 1889 roku Herminie Cadolle podzieliła tradycyjny gorset na dwie części. Tak powstał prototyp współczesnego biustonosza, udoskonalany przez kolejne dekady. Nowy typ bielizny uwolnił kobiety z jarzma gorsetów. Jednak z czasem, zdaniem wielu, stał się elementem seksualnego uprzedmiotowienia kobiet. Gdy w 2020 roku pandemia zamknęła je w domach, wiele pań zrezygnowało z noszenia staników.. Zrealizowany z humorem i swadą dokument o Coco Chanel - kobiecie, która wiedziała, czego chce, i jak to zdobyć. Choć Coco Chanel zmarła przeszło pół wieku temu, pozostaje niedoścignioną ikoną stylu, a stworzona przez nią marka nadal wyznacza trendy. Twórczyni bestsellerowych perfum Chanel N°5 i "małej czarnej" jak nikt przedtem łączyła prostotę z ponadczasową elegancją. Potrafiła wykorzystywać okazje i miała swoją mroczną stronę. Jej życie to gotowy scenariusz na film - lub wciągający dokument.. O wybitnym włoskim projektancie mówią ludzie, którzy współpracowali z nim na różnych etapach jego kariery. Dokument zrealizowany m.in. w dawnej rezydencji Gianniego Versace w Miami, pełen bardzo osobistych wywiadów z fotografami, modelkami, aktorami, filmowcami i artystami, którzy wspominają swoje spotkania i relacje z projektantem. Jaki był jako człowiek, twórca i właściciel jednej z najpotężniejszych modowych marek?