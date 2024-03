Renata Grochal w radiowej Trójce. Będzie prowadzić rozmowy z politykami

Łukasz Szewczyk

• Do zespołu Programu 3 dołącza dziennikarka Renata Grochal.

• Ze słuchaczami Polskiego Radia będzie się spotykać od 1 kwietnia.

- mówi Paweł Majcher, redaktor naczelny Polskiego Radia.- mówi Renata Grochal.Renata Grochal przez siedem ostatnich lat pracowała w "Newsweeku". -- zapewnia Renata Grochal.W Programie 3 będzie prowadzić od poniedziałku do piątku rozmowy z politykami oraz sobotnie "Śniadanie w Trójce".- mówi dyrektorka - redaktorka naczelna Programu 3 Agnieszka Szydłowska.Renata Grochal nie żegna się z czytelnikami "Newsweeka"- i jak dodaje -. Od kwietnia w "Newsweeku" będzie można czytać jej felietony o polityce.Przygodę z dziennikarstwem rozpoczynała w mediach publicznych - debiutowała w Polskim Radiu Wrocław. Później pracowała w "Gazecie Wrocławskiej" i "Gazecie Wyborczej". W 2016 r. została nominowana do nagrody Grand Press w kategorii "wywiad". Przez siedem lat pisała o polityce w tygodniku "Newsweek Polska". W 2018 r. została nominowana do Studenckich Nagród Dziennikarskich Mediatory. Od 2021 r. współprowadziła program Onet Opinie, a od 2022 - podcast "Stan Wyjątkowy", za który rok później otrzymała nagrodę publiczności w plebiscycie Podcast Roku im. red. Janusza Majki. W 2022 r. ukazała się jej książka "Zbigniew Ziobro. Prawdziwe oblicze".W połowie stycznia stanowisko szefowej Trójki objęła Agnieszka Szydłowska. 9 lutego wicedyrektorem Programu 3 został Michał Nogaś.