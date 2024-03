UFC w Polsacie przez kolejne cztery lata

Łukasz Szewczyk

• Telewizja Polsat przedłużyła współpracę z organizacją UFC.

• Polscy kibice mogą niemal w każdy weekend oglądać w kanałach sportowych Polsatu gale największego promotora mieszanych sztuk walki na świecie.

To już trzecia umowa licencyjna pomiędzy Telewizją Polsat i UFC. Współpraca została zainicjowana w 2018 roku, a jej przedłużenie oznacza dla kibiców najdłuższą, nieprzerwaną dostępność gal UFC u tego samego nadawcy telewizyjnego w Polsce.- mówi Marian Kmita, Dyrektor ds. Sportu Telewizji Polsat.dodaje - David Shaw, Wiceprezes UFC ds. Współpracy Międzynarodowej oraz TreściKażdego roku obowiązywania nowej umowy Telewizja Polsat pokaże minimum 40 gal UFC, zarówno numerowanych, jak i tych z serii UFC Fight Night. Kontrakt obejmuje także magazyny i programy specjalne, takie jak UFC Countdown, UFC Ultimate KO's czy UFC Reloaded. Transmisje dostępne będą zarówno w telewizji, jak i za pośrednictwem platformy streamingowej Polsat Box Go. Redakcje Polsatu Sport oraz sportowej Interii będą także obficie informować o wydarzeniach z oktagonu UFC w internecie i social mediach, gdzie dostępne będą między innym wywiady i skróty walk.Istniejąca od 1993 roku UFC to zarówno prekursor wśród organizacji MMA, jak i marka, która zrewolucjonizowała sporty walki. Idea zestawiania ze sobą zawodników wywodzących się z różnych dyscyplin błyskawicznie zyskała zainteresowanie kibiców z całego świata. Dziś gale UFC docierają do 975 milionów gospodarstw domowych w ponad 170 krajach. Jednocześnie jest to młoda widownia. Organizacja z dumą podkreśla, że 40% jej odbiorców stanowią tzw. millenialsi. UFC to marka prawdziwie globalna. Jej gale odbywają się w obu Amerykach, Europie, Azji czy na Bliskim Wschodzie. Ambasadorami wszystkich zakątków globu, w tym Polski, są zawodnicy rywalizujący w oktagonie UFC. Joanna Jędrzejczyk i Jan Błachowicz to pierwsi mistrzowie UFC z naszego kraju, a ich historyczne triumfy transmitował Polsat. Śladem tej dwójki podążają także inni Polacy. Ostatnio w kontekście UFC najgłośniej jest o Mateuszu Gamrocie, Karolinie Kowalkiewicz, Marcinie Tyburze czy Cezarym Oleksiejczuku. Losy ich oraz ponad 600 innych wojowników i wojowniczek, przez najbliższe lata śledzić można w kanałach sportowych Polsatu.