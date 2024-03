"Hiacynt". Telewizyjna premiera w Kino Polska

Łukasz Szewczyk

• "Hiacynt" to osadzony w mrocznych czasach PRL-u thriller, opowiadający o kontrowersyjnej akcji Milicji Obywatelskiej.

• Ta nagradzana, głośna produkcja w reżyserii Piotra Domalewskiego zostanie zaprezentowana po raz pierwszy w telewizji.

"Hiacynt" to kryminalna historia osadzona w drugiej połowie lat 80-tych. Robert (Tomasz Ziętek), młody i ambitny milicjant "z zasadami" wspina się po szczeblach kariery. Posądzany o budowanie swojej pozycji na plecach wysoko postawionego ojca, chłopak chce udowodnić, że sam zapracuje na swoją pozycję. Postanawia, że wbrew woli przełożonych będzie kontynuować śledztwo w sprawie seryjnego mordercy gejów. W toku dochodzenia milicjant infiltruje społeczność warszawskich homoseksualistów i poznaje jednego z nich - Arka. Działając pod przykrywką, postanawia zwerbować niczego nieświadomego chłopaka i wykorzystać go jako informatora, nie zdając sobie sprawy, jak bardzo ta relacja wpłynie nie tylko na jego pracę, ale także życie osobiste.Fabuła "Hiacynta" osadzona jest w kontekście tytułowej akcji Milicji Obywatelskiej z lat 1985 1987, w trakcie której zarejestrowano około 11 tysięcy "różowych teczek" czyli akt na temat homoseksualnych mężczyzn i ich środowiska. Oficjalnym powodem przeprowadzania tych działań było przeciwdziałanie rozwojowi epidemii AIDS na terenie Polski oraz kontrola "wysoce kryminogennego" środowiska. Nieoficjalnie jednak MO miała za zadanie gromadzenie materiałów potrzebnych do szantażu osób, które mogły być później bardziej skłonne do współpracy jako np. tajni współpracownicy SB.Film "Hiacynt" został wyreżyserowany przez Piotra Domalewskiego a scenariusz napisał Marcin Ciastoń. W roli głównej wystąpił Tomasz Ziętek, w obsadzie towarzyszą mu między innymi: Hubert Miłkowski, Ada Chlebicka, Tomasz Schuchardt, Marek Kalita, Mirosław Zbrojewicz i Agnieszka Suchora. Produkcja została nagrodzona za scenariusz i charakteryzację na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. "Hiacynt" był też najdłużej oklaskiwanym filmem konkursu głównego, za to twórcy odebrali "Złotego Klakiera". "Hiacynta" wyróżniło także jury Konkursu Filmów Polskich nagradzając film na festiwalu EnergaCamerimage."Hiacynt" po raz pierwszy zostanie wyemitowany w telewizji na antenie Kino Polska już w sobotę 9 marca o 20:00.