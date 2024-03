Raw Air. Tydzień skoków narciarskich w TVN i Eurosporcie

Łukasz Szewczyk

• Przed kibicami ponad tydzień ze skokami narciarskimi w TVN, Eurosporcie 1 i Playerze

• W najbliższy piątek w Oslo rozpocznie się rywalizacja w cyklu Raw Air, która zakończy się w kolejną niedzielę lotami w Vikersund.

Po konkursach w Lahti rywalizacja w Pucharze Świata przenosi się do Norwegii, gdzie rozegrana zostanie kolejna edycja turnieju Raw Air. Emocje rozpoczną się w piątek od prologu w Oslo. W sobotę i niedzielę na skoczni Holmenkollbakken zaplanowano dwa konkursy indywidualne - ten niedzielny poprzedzą kwalifikacje. We wtorek i środę rozegrane zostaną konkursy na skoczni normalnej i dużej w Trondheim. Po dniu przerwy skoczkowie sprawdzą się na skoczni mamuciej w Vikersund. TVN, Eurosport 1 i Player pokażą na żywo wszystkie konkursy, a kwalifikacje będą dodatkowo transmitowane w Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze. Cały turniej skomentuje duet Marek Rudziński i Igor Błachut. Reporterami w Norwegii będą Paweł Łukasik i Kacper Merk. Gośćmi Sebastiana Szczęsnego i Damiana Michałowskiego w TVN będą Magdalena Pałasz, Jakub Kot i Apoloniusz Tajner, a w studiu Eurosportu 1 prowadzonym przez Michała Korościela i Pawła Kuwika pojawią się również Maciej Maciusiak i Marcin Kuźbicki.Tegoroczny Raw Air będzie rozgrywany na nowych zasadach. Zawody w Oslo odbędą się na tradycyjnych zasadach - kwalifikacje w piątek, konkurs w sobotę, a w niedzielę trzy kolejne serie Raw Air, czyli prolog i konkurs indywidualny. Po piątkowych kwalifikacjach skoczkowie będą występować jednak nie zgodnie z kolejnością w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, ale na podstawie klasyfikacji turnieju. Rywalizacja w stolicy Norwegii wyłoni czołową "50" Raw Air, która przystąpi do rywalizacji w Trondheim. W piątek w Vikersund zobaczymy ponownie najlepszą "50" turnieju, ale już do sobotniego konkursu zakwalifikuje się tylko 40 zawodników. W niedzielę obejrzymy trzyseryjny konkurs - w pierwszej serii 30 skoczków, w kolejnej najlepsza "20", a w ostatniej serii tylko dziesięciu czołowych zawodników.Najważniejsze informacje dotyczące sezonu zimowego, artykuły, wywiady i materiały wideo są publikowane na stronie eurosport.pl, a także w mediach społecznościowych kanału.Plan transmisji Raw Air:Piątek (8 marca):• 16:30, Oslo, kwalifikacje (Eurosport 1 i Eurosport Extra w Playerze)Sobota (9 marca):• 14:30, Oslo, konkurs indywidualny (TVN, Eurosport 1 i Player)Niedziela, 10 marca):• 12:30, Oslo, kwalifikacje (Eurosport 1 i Eurosport Extra w Playerze)• 14:00, Oslo, konkurs indywidualny (TVN, Eurosport 1 i Player)Wtorek, 12 marca):• 15:30, Trondheim, konkurs indywidualny (TVN, Eurosport 1 i Player)Środa, 13 marca):• 15:30, Trondheim, konkurs indywidualny (TVN, Eurosport 1 i Player)Piątek, 15 marca):• 16:00, Vikersund, kwalifikacje (Eurosport 1 i Eurosport Extra w Playerze)Sobota, 16 marca):• 15:10, Vikersund, konkurs indywidualny (TVN, Eurosport 1 i Player)Niedziela, 17 marca):• 15:00, Vikersund, konkurs indywidualny, TVN, Eurosport i Player)