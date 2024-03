Dwa sezony "Chyłki" dostępne w HBO Max

Łukasz Szewczyk

Magdalena Cielecka w serialu "Chyłka - Zaginięcie" / Fot. TVN

"Chyłka" to jeden z najpopularniejszych polskich seriali ostatnich lat. Produkcja Player Original zyskała grono wielbicieli i okazała się ogromnym sukcesem. W sumie zrealizowano pięć sezonów opartych o twórczość autora bestsellerów Remigiusza Mroza. We wszystkich w rolę niepokornej prawniczki wcieliła się Magdalena Cielecka.W pierwszym sezonie prawniczka i jej nowy aplikant Kordian Oryński podejmują się obrony małżeństwa, których córka znika w niewyjaśnionych okolicznościach. Wszystkie poszlaki wskazują jednak na winę rodziców. W sezonie drugim prawnicy z kancelarii Żelazny & McVay bronią Piotra Langera Juniora, który zostaje oskarżony o brutalne morderstwo. Jego ojciec, bogaty i wpływowy biznesmen, żąda by sprawą zajęła się właśnie Joanna.Od dziś w serwisie można oglądać dwa pierwsze sezony serialu z Magdaleną Cielecką w roli tytułowej. Serial jest dostępny także dla użytkowników w takich krajach jak: Węgry, Bułgaria, Słowacja, Czechy. Pierwszy sezon serialu składa się z siedmiu odcinków, drugi z sześciu.Obsada: Magdalena Cielecka, Filip Pławiak, Jacek Koman, Szymon Bobrowski, Piotr Żurawski, Artur Żmijewski, Jakub Gierszał.Twórcy: producentka z ramienia TVN - Dorota Chamczyk, producentka wykonawcza - Violetta Furmaniuk-Zaorska i Aktiv Media, scenariusz - Justyna Stefaniak, Michał Wawrzecki we współpracy z Darią Rogozińską i Dorotą Chamczyk, reżyseria - Łukasz Palkowski, zdjęcia - Mateusz Wichłacz, scenografia - Aleksandra Kierzkowska, kostiumy - Agnieszka Werner-Szyrle, kierowniczka produkcji - Agnieszka Knysak-Sandecka.