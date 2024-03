Oscary 2024 na żywo w Canal+

Łukasz Szewczyk

• 96. ceremonia wręczenia Oscarów będzie transmitowana w nocy z 10 na 11 marca w serwisie Canal+ Online oraz na antenie Canal+ Premium.

Oscar w Canal+

Oscary od prawie 100 lat stanowią najbardziej prestiżowe osiągnięcie w świecie kina, a o statuetce marzą aktorzy, reżyserzy, producenci i inni przedstawiciele studiów filmowych prosto z Hollywood i ze świata. Lista nominowanych tytułów z każdym rokiem staje się coraz bardziej różnorodna, a w tym roku w oscarowym wyścigu biorą udział jednocześnie hollywoodzkie blockbustery ("Oppenheimer", "Barbie"), klasyczne amerykańskie filmy ("Przesilenie zimowe"), niezależne arthouse'owe kino ("Biedne istoty", "Poprzednie życie"), jak i międzynarodowe nieanglojęzyczne koprodukcje ("Anatomia upadku", "Strefa interesów"). Ceremonia po raz kolejny odbędzie się w kultowym Dolby Theatre at Ovation Hollywood, a poprowadzi ją już po raz czwarty nagrodzony kilkukrotnie popularny komik Jimmy Kimmel.W Polsce, podobnie jak w poprzednich latach, rozdanie Oscarówbędzie można obejrzeć wyłącznie w Canal+ Premium oraz w serwisie Canal+ Online. Studio Canal+ poprowadzą znawcy filmu: dziennikarka i felietonistka, prowadząca program "Aktualności filmowe+" w Canal+ Karolina Korwin Piotrowska oraz Błażej Hrapkowicz - krytyk filmowy i prezenter, prowadzący "Kino mówi" w Ale kino+ i współprowadzący "Aktualności filmowych+" Transmisja z ceremonii, którą w niedzielę (10 marca) otworzy o godz. 23:30 półgodzinna relacja z czerwonego dywanu, potrwa do ok. godz. 3:00-4:00 w nocy.Od popołudnia na Instagramie Canal+ Polska relacje na żywo z czerwonego dywanu i nie tylko autorstwa zagranicznego korespondenta Artura Zaborskiego.