SkyShowtime na kwiecień. "Dżentelmen w Moskwie", "Boat Story", "Moje wielkie greckie wesele 3"

Łukasz Szewczyk

• Hity kwietnia na platformie SkyShowtime

"Dżentelmen w Moskwie" / Fot. SkyShowtime

SERIALE(od 5 kwietnia). Gdy dwoje ubogich nieznajomych, Janet (Daisy Haggard) i Samuel (Paterson Joseph), przypadkiem znajduje mnóstwo kokainy na zniszczonej łodzi, oboje nie mogą uwierzyć w swoje szczęście. Postanawiają sprzedać towar i podzielić się zyskiem, ale na ich trop szybko wpada policja, zamaskowani zabójcy i elegancki gangster znany pod pseudonimem "Krawiec" (Tcheky Karyo).(od 5 kwietnia). W piątym i finałowym sezonie serialu kapitan Burnham i załoga U.S.S. Discovery odkrywają tajemnicę, od której zacznie się ich kolejna spektakularna podróż przez galaktykę. Tym razem będą szukać starożytnej mocy, której istnienie przez wieki było ukrywane. W tych poszukiwaniach mają jednak groźnych, wrogich rywali, desperacko pragnących tej samej mocy i gotowych zrobić wszystko, żeby ją zdobyć.(od 18 kwietnia). W serialu "A Gentleman in Moscow" (Dżentelmen w Moskwie) Ewan McGregor wciela się w hrabiego Aleksandra Rostowa, który po rewolucji bolszewickiej odkrywa, że z powodu swojego pochodzenia klasowego i przeszłości znalazł się po niewłaściwej stronie historii. Radziecki sąd daruje mu życie, ale zsyła go do maleńkiego pokoju na strychu wytwornego hotelu Metropol. Jeśli hrabia stamtąd wyjdzie, czeka go egzekucja. Za murami hotelu mijają burzliwe lata i dekady historii Rosji. W swym więzieniu Rostow nie może ich obserwować, za to otwiera się przed nim znacznie ciekawszy świat odkryć duchowych. Budując nowe życie w hotelowym odosobnieniu, poznaje prawdziwą wartość przyjaźni, rodziny i miłości.(od 23 kwietnia). Scenariusz serialu został oparty na bestsellerze New York Timesa ("Apples Never Fall") opublikowanym w Polsce pod tytułem "Niedaleko pada jabłko" autorstwa Liane Moriarty. Jest to historia o pozornie idealnej rodzinie Delaneyów. Byli trenerzy Stan (Sam Neill) i Joy (Annette Bening) właśnie sprzedali swoją renomowaną szkołę tenisa i są gotowi wejść w złotą jesień życia. Z radością czekają na to, żeby spędzać więcej czasu z czwórką swoich dorosłych już dzieci (Alison Brie, Jake Lacy, Conor Merrigan-Turner, Essie Randles). Wszystko zmienia się, gdy do drzwi puka ranna, młoda kobieta wnosząca w ich codzienność adrenalinę, za którą tak tęsknili. Gdy pewnego dnia Joy niespodziewanie znika, jej dzieci muszą przyjrzeć się tzw. idealnemu małżeństwu swoich rodziców - tym razem w obliczu wychodzących na jaw mrocznych rodzinnych sekretów.FILMY(od 28 kwietnia). Poprzednie dwie części filmu "Moje wielkie greckie" wesele odniosły wielki finansowy sukces, a teraz filmowa seria powraca z trzecim weselem, które zapowiada się jeszcze wystawniej niż poprzednie. Na ekranie pojawią się znajome postacie, w które wcielają się Nia Vardalos, John Corbett, Elena Kampouris, Andrea Martin i Lainie Kazan.