Łukasz Szewczyk

F1 Kids powraca do Viaplay. Pierwsza transmisja z polskim komentarzem

• F1 Kids to format transmisji z wyścigów FIA Formula One World Championship, kierowany do najmłodszych fanów F1.

• W ramach F1 Kids widzowie Viaplay otrzymują dostęp do alternatywnego komentarza z wyścigu Formuły 1 na żywo, wraz z specjalnie przygotowanymi grafikami w stylu kreskówkowym oraz uproszczonymi wyjaśnieniami dotyczącymi technikaliów ze świata F1.

Fot. materiały prasowe