Wiosna w TVP

Łukasz Szewczyk

• Telewizja Polska na wiosnę

• Nowe seriale, programy rozrywkowe oraz publicystyka

Wiosną widzowie TVP1 poznają bohaterów nowych seriali. Premierowe odcinkiz Marią Kowalską, która wcieli się w rolę córki uczestnika Powstania Styczniowego i buntowniczki wyprzedzającej swoje czasy pokaże telewizyjna Jedynka. Z kolei Lena Góra i Mikołaj Roznerski wystąpią w serialu. To komediodramat i pełna emocji opowieść o losach Polaków i Ukraińców w pierwszych miesiącach wojny, która wybuchła tuż za naszą granicą.W każdą niedzielę, tuż po wieczornym serialu Jedynki, spotkanie z nowymi bohaterami niezwykle popularnego show, które tym razem realizowane było w urokliwej Krynicy-Zdroju.Dwójka zaprosi widzów na- serial na podstawie bestselerowych kryminałów Marka Krajewskiego z Marcinem Dorocińskim w roli komisarza Popielskiego, będącego postrachem przedwojennych, lwowskich kryminalistów.Wiosną na antenach TVP nie zabraknie też kultowych polskich seriali. Widzowie TVP1 i TVP2 zobaczą m.in. premierowe odcinki:, a TVP HD przypomniorazWieczorem w TVP1 na widzów czeka publicystyka w najlepszym wydaniu, m.in. nowy cykl- emitowany od poniedziałku do piątku, w którym doświadczeni dziennikarze z zespołu Pawła Gregorowicza skupiać się będą na aktualnych problemach polskiego społeczeństwa. Po przerwie na antenę Jedynki wraca niedzielny "Magazyn Ekspresu Reporterów" z Michałem Olszańskim w roli prowadzącego. Ten realizowany na żywo program poruszać będzie tematy dotyczące niesprawiedliwości, ubóstwa, przemocy, korupcji, zawsze stając po stronie najsłabszych i wykluczonych.Publicystyka w Dwójce to także nowy, oryginalny program, którego twórcami są: Aleksander Lipski, Julia Święch - autorzy kanału "Orientuj się" oraz tiktoker Kacper Zembrzucki. Prowadzący w humorystyczny sposób skomentują bieżące wydarzenia polityczne.W środowe wieczory TVP1 zaprasza serial dokumentalny, który przybliży widzom sylwetki wybitnych lekarzy oraz ich pacjentów w warszawskim szpitalu MSWiA. Każdy odcinek to historia innego specjalisty i przypadku medycznego.W TVP2 muzycznych emocji dostarczy seria koncertów. Gwiazdą pierwszego z nich będzie Kayah, a w następnych odcinkach ze swoimi przebojami wystąpią m.in.: Lady Pank, Feel czy Varius Manx z Kasią Stankiewicz. Z kolei w najnowszej odsłoniedo zespołu trenerów, czyli Cleo oraz Tomsona i Barona, dołączyła Natasza Urbańska. Trenerom przyświeca jeden cel - znaleźć muzyczny talent, który podbije polską scenę muzyczną. Natomiast w programieMarek Sierocki zaprosi na spotkania z hitami z polskiej, amerykańskiej i brytyjskiej listy przebojów. Nie zabraknie także rozmów z artystami, w trakcie programu pojawi się wiele ciekawostek i anegdot.