Łukasz Szewczyk

"Back to school. Prawdziwy egzamin", TTV wysyła rodziców z powrotem do szkoły

• Co roku ponad pół milionów uczniów kończy szkołę podstawową i pisze egzamin ósmoklasisty. To ich pierwszy ważny sprawdzian w życiu. A jak poradziliby sobie z nim... dorośli?

• "Back to school. Prawdziwy egzamin" to program łączący reality show i eksperyment społeczny.

Fot. TTV