8 sezon serialu "Zwierzyniec doktor Mertens" w kwietniu w Romance TV

• W kwietniu na antenę Romance TV powraca serial familijny "Zwierzyniec doktor Mertens".

W pierwszym odcinku widzowie dowiedzą się, że po śmierci Christopha dr Mertens pracuje jako mobilna weterynarka. Z jej zawodową działalnością łączą się jednak finansowe wyzwania. Opóźnienia w płatnościach od klientów, zaległe długi finansowe, problemy z bankiem. To codzienna typowa walka freelancera. Susanne musi odzyskać należne pieniądze. Niesie to jednak za sobą różne trudności. Jej córka Luisa nadal mieszka w domu, a teraz ma dziewczynę, Isabel. Planują zamieszkać razem, o czym Susanne nie powinna na razie wiedzieć...Mimo bolesnych wspomnień dr Mertens chciałaby znów pracować w ogrodzie zoologicznym. Jest rozczarowana, kiedy stwierdza, że jej stanowisko jest już obsadzone... Dodatkowo stara się wyremontować dom, który przypomina jej o Christophie. Bliscy namawiają ją do sprzedaży domu. Dr Mertens jednak za wszelką cenę postanawia go ukończyć.Odcinki 8. sezonu emitowane będą od poniedziałku do piątku o godz. 12:30 (od 3 kwietnia 2024 roku).