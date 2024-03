Kultowe hity na Wielkanoc w Kino TV

Łukasz Szewczyk

• W Niedzielę Wielkanocną na widzów Kino TV czeka wiele filmowych atrakcji.

Wielkanocną niedzielę w Kino TV rozpoczną wielkie sportowe zmagania w filmie. Asterix i Obelix, bohaterzy legendarnych komiksów Rene Goscinnny'ego i Alberta Uderzo, znów zmierzą się z przeciwnikami, tym razem na wielkiej arenie! Trwają przygotowania do pierwszych w historii Igrzysk Olimpijskich, na których mogą wystąpić Rzymianie. Uparci Galowie, na złość okupantom, postanawiają przyłączyć się do zawodów.to oparta na faktach historia misji statku kosmicznego. Jest rok 1970, Amerykanie jako pierwsi wylądowali już na Księżycu i społeczeństwo nie jest zainteresowane rutynowym lotem kolejnego statku - do czasu, aż na pokładzie Appolo 13 następuje wybuch... Dramat katastroficzny z Tomem Hanksem i Kevinem Baconem został nagrodzony dwoma Oscarami.Ciekawą propozycją dla całej rodziny jest z kolei kultowa animacja. Lew, zebra, hipopotam i żyrafa zostają wysłane statkiem z nowojorskiego zoo do Afryki. Pośrodku oceanu ich klatki wypadają za burtę pokładu, w wyniku czego zwierzęta lądują na brzegu egzotycznej wyspy. W polskiej wersji językowej widzowie usłyszą: Małgorzatę Kożuchowską, Piotra Adamczyka, Artura Żmijewskiego i mistrza polskiego dubbingu - Jarosława Boberka - w roli roztańczonego Króla Juliana. Po sytym świątecznym posiłku warto... wyginać śmiało ciało!Dla spragnionych mocnych wrażeń stacja przygotowała trzymający w napięciu film sensacyjny na podstawie bestsellerowej powieści Roberta Ludluma.z Mattem Damonem w roli głównej to opowieść o odnalezionym na środku morza mężczyźnie, który w wyniku wypadku traci pamięć. Wszystko wskazuje na to, że był członkiem tajnego programu CIA. Ścigany przez obcych sobie ludzi Jason Bourne podąża swoimi śladami, szukając własnej, utraconej tożsamości...Wielkich emocji dostarczy również film, który stał się fenomenem kulturowym lat70-tych. Produkcja jako pierwsza w historii zarobiła ponad 100 milionów dolarów i uczyniła ze Stevena Spielberga jednego z najpopularniejszych reżyserów naszych czasów. W okolicach nadmorskiej miejscowości dochodzi do ataków rekina ludojada. Quint, zawodowy łowca rekinów, szeryf Brody i oceanolog Hooper wyruszają w rejs, by go upolować. Film zdobył trzy Oscary, w tym - za muzykę Johna Williamsa, która stała się ikoniczną ilustracją sceny grozy.