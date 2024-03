Kryminalny serial "Veronika" od kwietnia w SkyShowtime (wideo)

Łukasz Szewczyk

Nowy serial oryginalny SkyShowtime, "Veronika," to thriller kryminalny z motywami paranormalnymi. Serial stanowi także hołd dla nordyckiej przyrody i codziennego życia w małym miasteczku, gdzie wszystko może się zdarzyć.Policjantka Veronika Gren (Alexandra Rapaport), matka dwójki dzieci, boryka się ze skomplikowanym życiem rodzinnym i skrywanym uzależnieniem od leków. Kiedy zaczynają się dziać dziwne rzeczy i pojawia się przed nią zmarły chłopiec, Veronika sądzi, że postradała zmysły. W końcu zaczyna podejrzewać, że chłopiec nie jest iluzją. Niebawem Veronika angażuje się w śledztwo w sprawie morderstwa, które sięga głębiej niż ktokolwiek w mieście przypuszcza. Wtedy dowiaduje się o zabójstwie dwóch nastoletnich dziewcząt... Veronika musi znaleźć związek między tymi sprawami, żeby zapobiec ponownemu atakowi zabójcy. Ale czy ktokolwiek jej uwierzy?W serialu "Veronika" pojawia się kilka czołowych nazwisk skandynawskiego świata filmowego, w tym takie gwiazdy, jak Alexandra Rapaport w roli policjantki Veroniki Gren i Tobias Santelmann w roli jej męża Tomasa. W pozostałych rolach występują Arvin Kananian, Olle Sarri, Isac Calmroth, Per Graffman, Sarah Rhodin, Wilma Lidén i Eddie Eriksson Dominguez. Rapaport jest ponadto producentką wykonawczą serialu.Twórcami i scenarzystami ośmioodcinkowego serialu są Katja Juras i Anna Ströman Lindblom, a reżyserem - ceniony Jonas Alexander Arnby (War of the Worlds), zdobywca trzech nominacji na festiwalu w Cannes za film When Animals Dream. Zdjęcia do serialu "Veronika" kręcono w Szwecji w miejscowościach Dannemora, Gimo i Österbybruk.Producentami serialu Veronika są Calle Jansson i Mathias Gruffman ze studia Bigster, a producentką wykonawczą - Alexandra Rapaport.Premiera serialu "Veronika" 22 marca na platformie SkyShowtime. W dniu premiery pojawią się dwa pierwsze odcinki, kolejne będą pojawiały się w serwisie co tydzień, w piątki.