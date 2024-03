"Dzień dobry TVN" na wiosnę

Łukasz Szewczyk

• Śniadaniowy program "Dzień Dobry TVN" z nowościami na wiosnę

Sandra Hajduk-Popińska i Anna Senkara / Fot. TVN Warner Bros Discovery

Dorota Wellman i Marcin Prokop / Fot. TVN Warner Bros Discovery

Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński / Fot. TVN Warner Bros Discovery

Paulina Krupińska-Karpiel i Damian Michałowski / Fot. TVN Warner Bros Discovery

Bartek Jędrzejak wybierze się w podróż i odwiedzi widzów w ich ulubionych miejscach. Gdzie najchętniej spacerują, odpoczywają, uprawiają sport, bawią się z dziećmi? W nowym cyklubędzie można zobaczyć nieoczywiste i piękne lokalizacje. W pierwszy poniedziałek każdego miesiąca Paweł Raczyński i Marta Jachym-Raczyńska wpomogą widzom zadbać o zdrowie i kondycje. Każdy odcinek będzie miał inny temat przewodni, a zawarte w nim porady zostaną przedstawiane w prosty i przystępny sposób. W nowym sezonie pojawi się również cykl poświęcony dzieciom i młodzieży, który skupi się na ważnych i potrzebnych rozmowach o tym jak najmłodsi postrzegają świat oraz z jakimi problemami się mierzą.Wśród weekendowych nowości znajdzie się cykl. Doktor Maciej Socha razem ze swoim zespołem pokaże jak wygląda praca na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym. Wszystko po to, by przedstawić problemy z jakimi zmagają się lekarze, położne oraz pacjentki. Wwidzów czeka powrót do lat młodości. W każdym odcinku przypomniane będą wydarzenia, przedmioty i miejsca z przeszłości wywołujące uśmiech. Cyklprzedstawi natomiast sylwetki artystów, ich historie oraz dzieła doceniane na całym świecie. W cykluwidzowie będą mieć okazję, by dzięki reportażom podróżniczym wybrać się w podróż za ocean nie opuszczając własnego domu.Powrócą również odcinkipełne pomysłów na wprowadzenie do domowego budżetu oszczędności. Wbehawioryści podzielą się sposobami na rozwiązywanie problemów z pupilami. Pojawią się również nowe odcinki, w których reporterzy sprawdzą reakcje Polaków na rozmaite zachowania i zjawiska pojawiające się w przestrzeni publicznej. O wyjątkowych pozycjach filmowych i serialowych widzowie będą się mogli natomiast dowiedzieć od Kai Klimek podczas filmowych czwartków. Dla spragnionych podróży i wiedzy o nieoczywistych destynacjach Michał Cessanis przygotuje wkolejne porady dotyczące wszelkiego rodzaju wypraw. Rodzina Clarke która już na dobre zagościła w "Dzień Dobry TVN" powróci w nowych odcinkach. Nie zabraknie tematów medycznych. Wybitni specjaliści, skomplikowane zabiegi - to wszystko będzie można zobaczyć w. Powróci również Marzena Figiel-Strzała z nowymi odcinkami poruszających reportażyProgram "Dzień dobry TVN" codziennie od godziny 7.45 na antenie TVN i Playerze. Prowadzącymi programu są: Dorota Wellman i Marcin Prokop, Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński, Paulina Krupińska-Karpiel i Damian Michałowski, Anna Senkara i Sandra Hajduk-Popińska.