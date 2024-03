TOK FM łączą siły Polityka Insight na wybory samorządowe

Łukasz Szewczyk

• Za niespełna miesiąc wybory samorządowe.

• Redakcje Radia TOK FM i Polityka Insight przygotowały cykle debat, podcastów oraz programów poświęconych lokalnym samorządom w największych polskich miastach.

12 marca rusza seria debat pod nazwą "Debata o mieście" z udziałem kandydatów do władz samorządowych. Poprowadzą je Maciej Kluczka i Paweł Sulik (Tok FM) oraz Joanna Sawicka i Julia Cydejko (Polityka Insight). Debat będzie można wysłuchać w godzinach 18:30-20:00 na antenie TOK FM, w aplikacji stacji i na stronie tokfm.pl.- mówi Kamila Ceran, redaktor naczelna TOK FM.Radio TOK FM i Polityka Insight wspólnie realizują również specjalną serię podcastów"Raport o mieście". W każdym odcinku analityczki Polityki Insight Julia Cydejko i Joanna Sawicka wraz z lokalnymi reporterami TOK FM rozmawiają z aktywistami, urzędnikami i ekspertami o najważniejszych problemach danego miasta. Sprawdzają też, czym żyją jego mieszkańcy, czego oczekują od władz, jaka jest lokalna sytuacja polityczna i kto ma szansę rządzić po wyborach.Podcasty będą publikowane w dwóch formatach, na dzień przed każdą z debat. Wersja krótsza ukaże się na kanałach Polityki Insight na najważniejszych platformach podcastowych, a pełne odcinki będą dostępne dla subskrybentów TOK FM Premium - na tokfm.pl, w aplikacji mobilnej oraz dodatkowo na Apple Podcasts. Premiera 11 marca.- mówi Andrzej Bobiński, dyrektor zarządzający Polityki Insight.Na antenie TOK FM ruszyła także nowa audycja "WOS - Wiedza o Samorządzie", czyli wszystko, co trzeba wiedzieć o Polsce samorządowej. Prowadzą ją Andrzej Andrysiak i Maciej Głogowski. Emisja w poniedziałki po 12:20.Codziennie między poniedziałkiem a piątkiem po godzinie 6:55 i 17:55 Karolina Wiśniewska w programie "Przewodnik Wyborcy" podaje praktyczne informacje, jak dopisać się do spisu wyborców, jak głosować, gdzie sprawdzić, jakie zarejestrowano lokalne komitety wyborcze itp.Z kolei sobotnia propozycja na czas kampanii samorządowej to program Anny Piekutowskiej "Kampania w TOKu". Emisja od 16 marca między 16:00 a 17:00. W audycji prezentowane będą sylwetki kandydatów, relacjonowane konwencje i wiece wyborcze oraz analizowane programy partii politycznych, ruchów miejskich oraz kandydatów niezależnych.