Premiera 11 sezonu "Chicago P.D." na 13 Ulicy

Łukasz Szewczyk

• Elitarna jednostka wywiadowcza Departamentu Policji w Chicago powraca na służbę w 11. sezonie dramatu policyjnego autorstwa nagrodzonego Emmy producenta wykonawczego Dicka Wolfa.

Centralną postacią Chicago P.D. jest sierżant Hank Voight (Jason Beghe), który znajduje się w samym środku wojny z panującą w Chicago przestępczością. Voight to policjant z wieloletnim doświadczeniem o bardzo złożonym charakterze, który cechuje się niezłomnością w walce w imię sprawiedliwości. Zespół detektywów pod wodzą Voighta podziela jego determinację w dbaniu o bezpieczeństwo mieszkańców miasta. W jego skład wchodzą m.in. Jay Halstead (Jesse Lee Soffer) detektyw z twardym korpusem moralnym, który przed służbą mundurową stacjonował w Afganistanie; oficer Adam Ruzek (Patrick John Flueger), którego analityczny umysł nie wyklucza kierowania się w swoich działaniach głosem serca; oficer Kim Burgess (Marina Squerciati), nieustraszona, była policjantka oddziału patrolu o świetnych zdolnościach researchu; bystry i charyzmatyczny, ale cichy oficer Kevin Atwater (LaRoyce Hawkins) oraz doświadczona detektyw Hailey Upton (Tracy Spiridakos), której twarda postawa staje w opozycji do jej skomplikowanych emocji.W kolejnym sezonie niezłomnej walki z przestępczością w Chicago, Hank Voight wraz z zespołem jak zwykle mają pełne ręce roboty. Dodatkowo na horyzoncie wyłania się widmo pierwszych, nieuchronnych zmian. Upton wciąż ma do przepracowania wiele problemów natury osobistej. Gdy zostaje przypisana do obserwacji tajnej jednostki kryzysowej, bohaterka popada w konflikt z psychologiem w kwestii ogólnego podejścia do pracy policji, przez co jej bagaż emocjonalny daje o sobie znać. Voight stara się wspierać podwładną, ale wie, że prawdziwą pomoc mogłaby zapewnić jej tylko naprawdę bliska osoba.Premiera 11 sezonu "Chicago P.D." na kanale 13 Ulica we wtorek (12 marca) o godz. 22:00. Nowe odcinki emitowane będą co wtorek o tej samej porze.