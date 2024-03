Meksykański hit "Macocha" w Novelas+

Łukasz Szewczyk

• "Macocha" to poruszająca historia wrobionej w zbrodnię kobiety, która poświęci własne życie, aby udowodnić swoją niewinność i odzyskać ukochane dzieci.

• Meksykańska telenowela to 50-odcinkowa historia o wytrwałości, bólu, ale również o wielkiej motywacji i miłości.

Na podstawie sfabrykowanych dowodów Marcia Cisneros (Aracely Arámbula) zostaje oskarżona o zabójstwo, którego nie popełniła. Kobieta zostaje skazana na 35 lat więzienia, a w jej niewinność nie wierzy nawet jej mąż Esteban. Mężczyzna jest pewny, że za morderstwo odpowiada właśnie Marcia i zabiła ona swojego kochanka, aby ukryć ich romans. Co więcej, Esteban zaczyna wątpić w to czy jest biologicznym ojcem swojej młodszej córki. Wszyscy członkowie rodziny są przeciwko Marcii, co jednak nie powstrzymuje głównej bohaterki. Kobieta rozpoczyna naukę prawa na własną rękę, tak, aby móc odwołać się od decyzji sądu i zawalczyć ponownie o swoją wolność.Hugo i Lucia, dzieci Marcii myślą, że ich matka zginęła w wypadku. W ten sposób Esteban wraz z siostrą Lucrecią chcą, aby dzieci zapomniały o jej istnieniu.Dwadzieścia lat później, głównej bohaterce udaje się doprowadzić do ponownego rozpatrzenia jej sprawy. Rozpoczyna się ostateczna walka kobiety o swoją wolność, dobre imię i odzyskanie utraconej rodziny. Czy jej się to uda?Serial "Macocha" emitowany jest od poniedziałku do piątku o 15:00 na antenie Novelas+. Pozycja dostępna jest także w Canal+ Online.