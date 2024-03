"Becoming Karl Lagerfeld" od czerwca w Disney+

Łukasz Szewczyk

• Sześcioodcinkowy serial oryginalny "Becoming Karl Lagerfeld" zadebiutuje w czerwcu na platformie Disney+

"Becoming Karl Lagerfeld" w Disney+ / Fot. materiały prasowe

Rok 1972. Karl Lagerfeld (Daniel Brühl) ma 38 lat i nie nosi jeszcze swojej kultowej fryzury. Jest projektantem ready-to-wear, nieznanym szerszej publiczności. Kiedy na jego drodze staje Jacques de Bascher (Théodore Pellerin) - ambitny i niefrasobliwy młody dandys - zakochany w nim Lagerfeld postanawia zmierzyć się ze swoim przyjacielem (i rywalem) Yves'em Saint Laurentem (Arnaud Valois), geniuszem haute couture, wspieranym przez budzącego respekt biznesmena Pierre'a Bergé'a (Alex Lutz)."Becoming Karl Lagerfeld" przenosi nas do Paryża, Monako i Rzymu lat 70., aby pokazać niesamowity rozkwit tej złożonej i kultowej osobowości paryskiego couture, napędzanej ambicją zostania cesarzem mody. Pomiędzy przepychem i wielkim ego, wystawnymi przyjęciami i niszczycielskimi namiętnościami, odkryj historię Karla, zanim stał się Lagerfeldem.Historia opowiedziana po raz pierwszy na ekranie została stworzona na podstawie bestsellera "Kaiser Karl", autorstwa Raphaëlle Bacqué (książki wydanej przez Albina Michela).Ta wyjątkowa opowieść skupia gwiazdorską obsadę. Aktor Daniel Brühl ("Na Zachodzie bez zmian", "Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów", "Wyścig", "Bękarty wojny", "Good Bye Lenin!") występuje w roli Karla; Théodore Pellerin jako Jacques de Bascher, Arnaud Valois jako Yves Saint Laurent, a Alex Lutz w roli Pierre'a Bergé'a.Jérôme Salle ("Kompromat", "Totems", "L'Odyssée", "Zulu", "Anthony Zimmer") stoi za sterami serialu, reżyserując odcinki 1, 2, 6 i dzieląc obowiązki związane z produkcją artystyczną z producentem Arnaudem de Crémiers z ramienia Jour Premier. Odcinki 3, 4 i 5 wyreżyserowała Audrey Estrougo ("Tout va bien", "Suprêmes"). Twórczyniami serialu są także: Isaure Pisani-Ferry, Jennifer Have i Raphaëlle Bacqué. Isaure Pisani-Ferry jest także główną scenarzystką serialu, a wszystkie odcinki były pisane wspólnie z Dominique Baumardem, Jennifer Have i Nathalie Hertzberg.Serial "Becoming Karl Lagerfeld" ukazuje także osobistości ze świata mody i kultury, które w tamtym czasie przyjaźniły się z Karlem Lagerfeldem. Agnès Jaoui (César dla najlepszej aktorki drugoplanowej w 1998r., 2001r. i 2016 r.) wciela się w Gaby Aghion, założycielkę domu mody Chloé, który w znaczący sposób przyczynił się do sławy Karla Lagerfelda. Jeanne Damas, projektantka mody i aktorka ("La Sincérité", "Rock'n Roll"), gra Palomę Picasso, a piosenkarka, autora tekstów i modelka Claire Laffut wciela się w Loulou de La Falaise. Legendarną aktorkę Marlenę Dietrich gra Sunnyi Melles, którą można zobaczyć w filmie wyróżnionym Złotą Palmą w 2022 r. - "Sans Filtre". Andy'ego Warhola gra Paul Spera ("Gorąca linia", "Maria Antonina").Obsadę uzupełnia niemiecka aktorka Lisa Kreuzer, której eklektyczna kariera obejmuje filmy Wima Wendersa, Patrice'a Chéreau, Amosa Gitaï i serial "Dark". Lisa Kreuzer występuje w roli matki Karla, Elisabeth Lagerfeld.Za stworzenie muzyki do serialu odpowiedzialni byli: Evgueni i Sacha Galperine ("Grâce à Dieu", "The Undoing", "Oussekine", "Baron Noir", "Médecin de Nuit", "L'Évènement").Producentami "Becoming Karl Lagerfeld" są Isabelle Degeorges z Gaumont i Arnaud de Crémiers z Jour Premier.Premiera 7 czerwca 2024 roku w Disney+