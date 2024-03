"Jak to działa w środku ciała". Adam Mirek dołącza do "Dzień Dobry TVN"

Łukasz Szewczyk

• Adam Mirek w swoim nowym cyklu będzie odkrywać przed widzami "Dzień dobry TVN" tajemnice ludzkiego ciała.

Twuerdzi , że nauka nie musi być nudna. Ma tytuł doktora inżynierii biomedycznej. Wiedzę promuje w mediach społecznościowych, a jego książka "Bebechy" otrzymała właśnie nagrodę Bestseller Empiku. Teraz co dwa tygodnie Adam Mirek w swoim nowym studyjnym cyklu "Jak to działa w środku ciała" przybliży widzom "Dzień Dobry TVN" tajemnice funkcjonowania ludzkiego organizmu. W przystępny sposób wyjaśni zjawiska towarzyszące nam na co dzień. Skąd bierze się czkawka? Czym jest choroba lokomocyjna? Jak w organizmie działa tabletka przeciwbólowa? Dzięki przeprowadzanym w studiu eksperymentom widzowie poznają odpowiedzi na te i wiele innych pytań.Pierwszy odcinek "Jak to działa w środku ciała" 18 marca w "Dzień Dobry TVN".