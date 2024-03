"Szansa na sukces. Opole 2024" w TVP2

Łukasz Szewczyk

"Synu", "Uważaj na niego", "Ostatnia nocka" czy "Dawna dziewczyno" to niektóre hity, które wykonają uczestnicy premierowego odcinka "Szansy na sukces. Opole 2024". W pierwszym odcinku nowej serii na kanapie zasiądzie ich autor - Maciej Maleńczuk, a program poprowadzi Artur Orzech.W wiosennej edycji "Szansy na sukces. Opole 2024" usłyszymy utwory m.in. Patrycji Markowskiej, Lanberry, Stana Borysa czy Elektrycznych Gitar, a już w najbliższe Święta Wielkanocne Dwójka zaprosi na odcinek poświęcony mistrzowi estrady - Jerzemu Połomskiemu. Na jurorskiej kanapie zasiądą osoby, które miały przyjemność znać muzyka, a nawet śpiewać u jego boku: królowa eteru Maria Szabłowska, miłośnik "tamtych prywatek" Wojciech Gąssowski, Anna Świątczak z zespołu Ich Troje oraz pierwszy zwycięzca "The Voice of Poland" - Damian Ukeje.Jerzy Połomski gościł w "Szansie na Sukces" w 1995 roku. Wtedy też widzowie mieli okazję poznać wielki talent Anny Świątczak. Program przypomni to nagranie i wiele innych pięknych wykonań piosenek Jerzego Połomskiego zapisanych w archiwach TVP, a także anegdoty związane z artystą."Szansa na sukces" wraca. Już od tej wiosny zapraszamy na zupełnie nowe odcinki. Nowi goście, nowe repertuary i sól tego programu, czyli wspaniali uczestnicy. Oni walczą o Opole, a my spotykamy się co tydzień, w niedzielę w telewizyjnej Dwójce - zaprasza Artur Orzech.Premiera "Szansy na sukces. Opole 2024" w niedzielę, 17 marca o godz. 15:15 w TVP2.