Premiera serialu "Rekrut: FBI" w AXN

Łukasz Szewczyk

• Spin-off serialu "Rekrut" z czterokrotnie nominowaną do nagrody Emmy, Niecy Nash-Betts, i Nathanem Fillionem, który podbił serca polskich widzów rolą w serialu Castle.

Serial "Rekrut: FBI" opowiada historię Simone Clark (Niecy Nash-Betts), nauczycielki po 40-stce, która postanawia spełnić swoje marzenie i zostać agentką FBI. Jako najstarsza kadetka Akademii w Quantico zostaje przydzielona do jednostki specjalnej w Los Angeles. Była doradczyni zawodowa w szkole średniej, zostaje rzucona na głęboką wodę i zaczyna prowadzić śledztwa w sprawie morderstw i wojen gangów na ulicach Miasta Aniołów. Producenci serialu stworzyli inspirującą historię Simone, która udowadnia, że nigdy nie jest za późno na pogoń za marzeniami.- powiedziała o Niecy Nash-Betts w wywiadzie dla variety.com."Rekrut: FBI" to pełna akcji produkcja, w której pojawia się wiele śmiertelnych niebezpieczeństw. W swojej codziennej pracy funkcjonariusze będą rozpracowywać sprawy morderstw, porwań, handlu narkotykami, cyberprzestępczości i brać udział w tajnych operacjach. Agenci użyją swojej intuicji, sprytu, inteligencji, a nawet siły fizycznej, aby pokonać swoich wrogów.Ten wciągający serial kryminalny został stworzony przez Alexieja Hawley'a ("Rekrut", "Zwerbowany") i Terence'a Paula Wintera ("Castle", "Godzilla"). W obsadzie znalazła się czterokrotnie nominowana do nagrody Emmy, Niecy Nash-Betts ("Dahmer - Potwór: Historia Jeffrey'a Dahmera", "Posterunek w Reno"), razem z Felix Solis ("Ozark", "NYC 22"), Frankiem Faisonem ("Prawo ulicy", "Śmierć Kennetha Chamberlaina"), Brittą Robertson ("Wykapany ojciec", "Kraina jutra"), Kevinem Zegersem ("Plotkara", "Transamerica") i Jamesem Lesurem ("Rekrut", "Las Vegas"). Widzowie zobaczą 22 odcinki serialu pełne emocji i szybkich zwrotów akcji.Premiera serialu "Rekrut: FBI" we wtorek 19 marca o 22:00 w AXN. Kolejne odcinki w każdy wtorek o 22:00.