Nowy kanał TVN Milionerzy w Playerze

Łukasz Szewczyk

• Kanał TVN Milionerzy już nadaje

Na początku tego roku TVN Warner Bros. Discovery zrewolucjonizowało lokalny rynek streamingowy, uruchamiając 15 kanałów nowej generacji , branżowo zwanymi kanałami FAST. Ponad miesiąc później oferta powiększyła się o kolejny kanał TVN on-line - TVN Milionerzy.- mówi Maciej Gozdowski, Group Vice President - Streaming w Warner Bros. Discovery w Polsce.TVN Milionerzy to kanał, w którym gra o milion toczy się non stop, a czas przed ekranem umila jedyny w swoim rodzaju Hubert Urbański! Który z gatunków nie jest czworonogiem? Kto wygrał Rajd Dakar w 2015 r.? Po jakiemu wchodzą Anglicy? Na co reaguje nocyceptor? To tylko niektóre z pytań wartych milion złotych. TVN Milionerzy to nie tylko świetna i angażująca rozrywka, ale też okazja, żeby zweryfikować swoją wiedzę bezpiecznie w swoim domu, przed ekranem. TVN Milionerzy to najlepsze odcinki i sezony kultowego teleturnieju, który, z krótką przerwą, widzowie oglądają już od prawie 20 lat. A mimo to wciąż z tymi samymi emocjami!Nowy kanał, podobnie jak wcześniejszych 15, będzie dostarczany w ramach usługi FAST (Free Ad Supported Television), która zadebiutowała na światowym rynku streamingowym w ostatnich latach. Pod tą nazwą kryją się właśnie kanały nowej generacji, nadawane przez internet - z ramówką złożoną z popularnych treści. Usługa ta już zrewolucjonizowała przemysł rozrywkowy w USA. Kanały nowej generacji online okazały się idealnym rozwiązaniem dla widzów szukających swoich ulubionych programów czy seriali w każdej chwili i w nieograniczony sposób. Teraz takie miejsce z najlepszymi treściami jest w Playerze, a ulubione seriale i programy widzów TVN Warner Bros. Discovery, znane przede wszystkim ze stacji TVN i innych kanałów otwartych nadawcy (TTV, TVN7, Metro) są dostarczane także za pośrednictwem kanałów nowej generacji.Kanały nowej generacji (FAST) to bogactwo treści bez opłat ze strony widzów, które mogą być udostępniane i rozwijane dzięki reklamom podmienianym w technologii DAI (Dynamic Ad Insertion). Tym samym stają się kolejnym ważnym elementem biznesowym i okazją do pozyskania nowych klientów.