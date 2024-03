Wybrano najlepsze polskie seriale. Hitem roku "1670"

Łukasz Szewczyk

• Zwycięzcy plebiscytu Top Seriale

• Serial "1670" produkcji Netflixa zdobył aż 6 statuetek

\Top Seriale to plebiscyt, w którym wybierane są ulubione seriale dostępne na popularnych platformach streamingowych. W tym roku użytkownicy Wirtualnej Polski wybrali zwycięzców w 14 kategoriach. Nową kategorią był Najlepszy Audioserial by Audioteka, format cieszący się rosnącą popularnością. Użytkownicy Vibez.pl po raz pierwszy wybrali najlepszy serial Young Adult. W trzech kategoriach specjalnych - Najlepszy polski serial, Najlepszy serial i Najlepszy/a aktor/aktorka swoich faworytów wybrali ambasadorzy plebiscytu Top Seriale.Lista zwycięzców Plebiscytu Top Seriale 2024:• Grand Prix Publiczności Top Seriale 2024: "1670"• Najlepsza scena: "1670" - mierzenie kutasów• Najlepszy serial do bindżowania: "1670"• Najlepszy serialowy trend na TikToku: "1670" i wszystkie teksty księdza Jakuba• Najlepszy serial HBO Max: "The Last of Us"• Najlepszy serial Netflix: "1670"• Najlepszy serial Prime Video: "Reacher"• Najlepszy serial Disney+: "Loki"• Najlepszy serial Player: "Skazana"• Najlepszy serial Polsat Box Go: "Sortownia"• Najlepszy serial Canal+: "Belfer"• Najlepszy serial SkyShowtime: "Warszawianka"• Najlepszy serial Young Adult wg czytelników Vibez.pl: "Sex Education"• Najlepszy audioserial by Audioteka: "Error"• Najlepsza aktorka lub aktor: Zofia Jastrzębska - "Infamia"• Najlepszy polski serial: "1670"• Najlepszy serial 2023 roku: "Sukcesja"- mówi Michał Fedorowicz, szef redakcji kultura i gwiazdy.Gala Top Seriale transmitowana była na Stronie Głównej Wirtualnej Polski, w Telewizji WP oraz na profilach FB i YouTube Wirtualnej Polski.